Data publicării: 21:36 23 Oct 2025

Directorul Termocentrale Constanța, găsit spânzurat în locuința sa
Autor: Elena Aurel

Directorul societăţii Termocentrale Constanța, Daniel Popa, a fost găsit spânzurat în propria locuință. Poliția a deschis o anchetă penală pentru a stabili împrejurările decesului.

Conform informațiilor transmise de IPJ Constanța, în jurul orei 16:10, o femeie a sunat la 112 pentru a anunța că soțul ei a murit, iar polițiștii de la Secția 3 Constanța au fost trimiși la fața locului.

„Din primele cercetări s-a stabilit faptul că bărbatul în cauză, de 43 de ani, ar fi fost găsit spânzurat, în jurul orei 15.30, în locuinţa sa din municipiul Constanţa. Trupul neînsufleţit nu prezenta urme vizibile de violenţă, fiind transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei, pentru stabilirea cauzei decesului", a transmis IPJ Constanţa prin intermediul unui comunicat de presă.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă investigațiile în acest caz.

 
 

