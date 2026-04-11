Dialogul SUA-Iran, în impas după ultimele condiţii puse de Teheran

Lansarea discuţiilor directe dintre delegaţiile americană şi iraniană în capitala pakistaneză Islamabad este cel puţin deocamdată blocată din cauza unor condiţii prealabile puse de Teheran, au declarat sâmbătă agenţiei EFE surse diplomatice care au cerut anonimatul.

"Încă nu au avut loc discuţii directe faţă în faţă între delegaţiile americană şi iraniană. Cele două părţi au avut reuniuni cu mediatori, dar există în prezent un blocaj care împiedică avansarea către discuţiile directe", a explicat o sursă diplomatică.

Potrivit acestei surse, "Libanul şi problema eliberării fondurilor (iraniene blocate în străinătate n.red) sunt principalele obstacol acum. Iranienii insistă ca precondiţiile lor să fie îndeplinite înainte de a avea loc discuţii directe".

Un oficial iranian declarase mai devreme agenţiei Reuters că Statele Unite ar fi acceptat deblocarea activelor Iranului îngheţate în Qatar şi în bănci din alte ţări, informaţie dezminţită de Washington.

Înaintea lansării discuţiilor indirecte la Islamabad între SUA şi Iran, premierul pakistanez Shehbaz Sharif i-a primit separat pe şefii celor două delegaţii, respectiv vicepreşedintele american JD Vance şi preşedintele parlamentului iranian Mohammad Bagher Qalibaf. Vance a venit la întâlnirea cu Sharif însoţit de emisarul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, şi de ginerele lui Trump, Jared Kushner.

Deşi presa locală a sugerat că negocierile americano-iraniene ar putea ajunge la o concluzie într-o singură zi de discuţii intensive, lipsa unui consens asupra formatului şi cerinţele Iranului ameninţă să prelungească procesul.