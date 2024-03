Desființare bacalaureat. Mircea Badea, reacție după reportajul DC News: Motivul pentru care îți folosesc geografia și poezia învățate la liceu când vei lucra la corporație

O asociație de elevi din Constanța dorește desființarea Bacalaureatului pentru că „ar fi irelevant”, unul dintre motivele principale fiind pregătirea inadecvată pentru piața muncii.

„Păi și dacă nu sunteți capabili să învățați atât, păi nu lua Bacalaureatul, dragă tânără. Nu toată lumea trebuie să aibă Bacalaureatul - nu învăța, că nu e obligatoriu. Oricum, bani vor, dar eu n-aș angaja-o pe tânăra aceasta pe care o dovedește Bacalaureatul.

Se poate trăi și fără examenul ăsta”, a spus Mircea Badea, la În gura presei.

Mai departe, pentru că unul dintre motivele pentru care tinerii vor desființarea Bacalaureatului este că acesta nu ar fi potrivit cu cerințele de pe piața muncii, Mircea Badea a mai precizat:

„Ce legătură are liceul cu piața muncii până la urmă? „De ce să învăț eu geografie sau poezie dacă eu voi lucra la corporație?”. Îți folosește să nu fii un bou, deci să nu fii un idiot util, la corporație. Nu cred că scopul școlii ar trebui să fie să te pregătească pentru meserie, ci ca să nu fii idiot. Viața nu e doar despre ce muncești ca să-ți iei ultimul telefon. Școala îți deschide mintea, nu e doar despre „muncesc, iau bani, iau telefon”. Viața ar trebui să fie mai mult de atât.

Auzi, dar școala e obligatorie în România? Pe vremea lui Ceaușescu te ducea cu forța la școală, dar poate nu e pentru toată lumea școala. Unii vor, alții nu.”, a încheiat Mircea Badea.

Mai mulți români din București au răspuns cu privire la desființarea Bacalaureatului din România - o inițiativă pornită de o asociație de elevi din România.

Jurnalista DC News, Dana Mihai, a intervievat oameni din Capitală pe această temă pentru a afla opinia diverselor persoane despre desființarea unui examen care a marcat atât de multe generații.

„Ce părere aveți despre faptul că o asociație de elevi cere eliminarea Bacalaureatului?”, a fost întrebarea jurnalistei.

„Eliminarea se cere de câțiva ani. Și eu am doi copii. Unul a dat Bacalaureat acum câțiva ani, iar celălalt se va pregăti în curând. În alte țări nu mai este examenul acesta de Bacalaureat. Ce să zic, ar trebui să se facă o reformă în învățământ și să se țină cont de realitatea din teren, de la clasă. Am văzut și eu ce s-a dat anul acesta la simulare. Este foarte greu, mai ales dacă te gândești la nivel de țară ce procentaj este sub nota 5... este oarecum înfricoșător și este un semnal de alarmă. Autoritățile din domeniu ar trebui să țină cont și să facă o reformă. Încet-încet, Bacalaureatul trebuie să dispară, dar și copiii trebuie să învețe”, a spus o femeie.

Vedeți mai multe aici:

