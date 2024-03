În urmă cu doar câteva zile, o asociație de elevi din România a solicitat desființarea Bacalaureatului și examinarea tinerilor printr-o metodă care să reflecte performanțele acestora, raportată la cerințele pieței muncii.

Jurnalista DC News, Dana Mihai, a intervievat oameni din Capitală pe această temă pentru a afla opinia diverselor persoane despre desființarea unui examen care a marcat atât de multe generații.

„Ce părere aveți despre faptul că o asociație de elevi cere eliminarea Bacalaureatului?”, a fost întrebarea jurnalistei.

„Eliminarea se cere de câțiva ani. Și eu am doi copii. Unul a dat Bacalaureat acum câțiva ani, iar celălalt se va pregăti în curând. În alte țări nu mai este examenul acesta de Bacalaureat. Ce să zic, ar trebui să se facă o reformă în învățământ și să se țină cont de realitatea din teren, de la clasă. Am văzut și eu ce s-a dat anul acesta la simulare. Este foarte greu, mai ales dacă te gândești la nivel de țară ce procentaj este sub nota 5... este oarecum înfricoșător și este un semnal de alarmă. Autoritățile din domeniu ar trebui să țină cont și să facă o reformă. Încet-încet, Bacalaureatul trebuie să dispară, dar și copiii trebuie să învețe”, a spus o femeie.

„Ar trebui să-l scoată pentru că e foarte mult de învățat, iar unii dintre noi nu suntem capabili să învățăm atât de mult”, a spus o tânără, după care a fost întrebată de jurnalistă dacă îl vede util: „Pentru cei care pot învăța da, și pentru cei care vor să-și continue studiile”.

Altcineva și-a prezentat opinia spunând că dorește o formă de examinare, dar nu cum este cea din prezent:

„Părerea mea e imparțială. Pe de o parte sunt de acord, dar pe de alta nu. Sunt de acord cu desființarea pentru că este prea multă materie și nu putem învăța atât de mult. Dar, pe de altă parte, nu aș vrea desființat Bacalaureatul pentru că e important, oarecum. Să ne dea ceva mai ușor.”, iar după ce a fost întrebată dacă vede materia învățată utilă, ea a răspuns: „sincer, nu îl văd util (Bacalaureatul). În niciun caz nu cred că ce se dă acum mă ajută în viitor (referitor la materia Bacalureatului)”.

