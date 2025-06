Declaraţiile complete ale lui Donald Trump după atacul asupra Iranului: Tiranul din Orientul Mijlociu trebuie acum să facă pace

Textul integral al discursului, difuzat pe site-ul Casei Albe, este următorul:



"Cu puţin timp în urmă, armata americană a efectuat lovituri masive, de precizie, asupra celor trei instalaţii nucleare cheie ale regimului iranian, Fordo, Natanz şi Esfahan. Toată lumea a auzit aceste nume ani de zile, pe măsură ce construiau această îngrozitoare întreprindere de distrugere.



Obiectivul nostru a fost distrugerea capacităţii de îmbogăţire nucleară a Iranului şi stoparea ameninţării nucleare reprezentate de cel mai mare sponsor de stat al terorismului din lume.



În această seară, pot spune lumii că loviturile au fost un succes militar spectaculos. Principalele instalaţii de îmbogăţire nucleară ale Iranului au fost complet şi total distruse. Iranul, tiranul din Orientul Mijlociu, trebuie acum să facă pace. Dacă nu o va face, atacurile viitoare vor fi mult mai mari şi mult mai uşoare.



Timp de 40 de ani, Iranul a spus moarte Americii, moarte Israelului. Ne-au ucis oamenii, le-au smuls braţele, le-au smuls picioarele, cu bombe puse pe marginea drumului. Aceasta era specialitatea lor. Am pierdut peste 1.000 de oameni şi sute de mii din Orientul Mijlociu şi din întreaga lume au murit ca urmare directă a urii lor. Atât de mulţi au fost ucişi de generalul lor, Qassim Soleimani. Am decis cu mult timp în urmă că nu voi lăsa să se întâmple asta. Nu va continua.



Doresc să îi mulţumesc şi să îl felicit pe prim-ministrul Bibi Netanyahu. Am lucrat în echipă aşa cum poate nicio echipă nu a mai lucrat vreodată şi am parcurs un drum lung către ştergerea acestei ameninţări oribile la adresa Israelului. Vreau să mulţumesc armatei israeliene pentru munca minunată pe care a făcut-o. Şi, cel mai important, vreau să-i felicit pe marii patrioţi americani care au pilotat aceste aparate magnifice în această seară, precum şi întreaga armată a Statelor Unite pentru o operaţiune cum lumea nu a mai văzut de multe, multe decenii.



Să sperăm că nu vom mai avea nevoie de serviciile lor în această calitate. Sper să fie aşa. Vreau, de asemenea, să îl felicit pe preşedintele Statului Major Întrunit, generalul Dan "Razin" Caine, un general spectaculos, şi toate minţile militare strălucite implicate în acest atac.



Acestea fiind spuse, acest lucru nu mai poate continua. Ori va fi pace, ori va fi o tragedie pentru Iran, mult mai mare decât cea la care am asistat în ultimele opt zile. Nu uitaţi, mai sunt multe ţinte. Atacul din această seară a fost de departe cea mai dificil dintre toate şi poate l mai letal. Dar dacă pacea nu va veni rapid, vom ataca aceste alte ţinte cu precizie, rapiditate şi pricepere. Majoritatea dintre acestea pot fi eliminate în câteva minute. Nu există nicio armată în lume care ar fi putut face ceea ce am făcut noi în seara asta. Nici pe departe. Nu a existat niciodată o armată care să poată face ceea ce s-a întâmplat cu puţin timp în urmă.



Mâine, generalul Caine şi secretarul apărării Pete Hegseth vor susţine o conferinţă de presă la ora 8 a.m. la Pentagon. Şi vreau să mulţumesc tuturor. Şi, în special, lui Dumnezeu. Vreau doar să spun că te iubim, Doamne, şi iubim marea noastră armată. Protejeaz-o. Dumnezeu să binecuvânteze Orientul Mijlociu. Dumnezeu să binecuvânteze Israelul şi Dumnezeu să binecuvânteze America".

