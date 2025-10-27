Decizie-fulger în dosarul în care un șofer a fost acuzat că a vrut să intre cu mașina în gardul Ambasadei Rusiei

S-a luat o decizie imediată în dosarul în care un șofer era acuzat că a vrut să intre intenționat cu mașina în gardul Ambasadei Rusiei.
După nici o săptămână, dosarul a fost finalizat. A fost clasat.
Bărbatul a fost imobilizat lângă Ambasada Rusiei de la București. A fost acuzat că a vrut să intre cu mașina în gardul instituției. Astăzi, Parchetul Judecătoriei Sectorului 1 a clasat dosarul.
Anterior, în 23 octombrie, Jandarmeria București l-a acuzat pe bărbat că a încercat să intre cu maşina în gardul Ambasadei Rusiei de la Bucureşti. La momentul respectiv, sursa citată a transmis că bărbatul avea permisul de conducere suspendat, dar şi că s-ar fi aflat sub influenţa unor substanţe interzise.
Autoritățile au decis, însă, clasarea dosarului. Parchetul a contrazis acuzațiile aduse de Jandarmeria București. A notat că șoferul nu se afla sub influența substanțelor interzise, după cum au arătat rezultatele toxicologice.
”În esență, din probatoriul administrat a rezultat că în ceea ce privește infracțiunea de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, suspectul nu avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule, ci acestuia i se eliberase anterior o dovadă cu drept de circulație, iar referitor la infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența altor substanțe, potrivit buletinului de analiză toxicologică, nu au fost identificate în organismul șoferului substanțe psihoactive” au transmis procurorii.
Bărbatul acuzat este din Pitești, dar este medic stomatolog în București. Are 53 de ani.
În ciuda acuzațiilor inițiale, purtătorul de cuvânt al Parchetului Judecătoriei Sectorului 1 a declarat, conform HotNews, că nu există acuzații precum distrugere. ”Nu s-a întâmplat așa ceva” a spus acesta referindu-se la încercarea bărbatului de a intra cu mașina în gardul Ambasadei Rusiei. ”Bărbatul se plimba cu mașina, mergea foarte încet, dar nu a încercat nimeni să intre în sediul Ambasadei Rusiei", a spus purtătorul de cuvânt Călin Bogdan.
Declarația este surprinzătoare, în contextul în care Jandarmeria a comunicat, în 23 octombrie: ”În data de 23.10.2025, în jurul orei 03:15, un bărbat a încercat să lovească cu mașina poarta de acces auto a unui obiectiv diplomatic din sectorul 1 al Capitalei”. A urmat o adevărată desfășurare de forțe, intervenind două echipaje de jandarmerie și unul de intervenție antiteroristă din cadrul SRI, precum și un echipaj de Poliție Rutieră.
Ambasada Rusiei a fost evazivă în detalii, la acel moment, transmițând că bărbatul ”a sosit cu un autoturism la poarta principală a Ambasadei. Unul dintre jandarmii aflați în postul de pază a încercat să discute cu acesta, însă cetățeanul s-a comportat inadecvat, a început să strige și a încercat să fugă cu autovehiculul, fiind însă reținut de echipaje de jandarmerie și unul de intervenție antiteroristă din cadrul SRI aflate în apropierea Ambasadei”.
