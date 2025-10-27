Decizie-fulger în dosarul în care un șofer a fost acuzat că a vrut să intre cu mașina în gardul Ambasadei Rusiei

După nici o săptămână, dosarul a fost finalizat. A fost clasat.

Bărbatul a fost imobilizat lângă Ambasada Rusiei de la București. A fost acuzat că a vrut să intre cu mașina în gardul instituției. Astăzi, Parchetul Judecătoriei Sectorului 1 a clasat dosarul.

Anterior, în 23 octombrie, Jandarmeria București l-a acuzat pe bărbat că a încercat să intre cu maşina în gardul Ambasadei Rusiei de la Bucureşti. La momentul respectiv, sursa citată a transmis că bărbatul avea permisul de conducere suspendat, dar şi că s-ar fi aflat sub influenţa unor substanţe interzise.

Răsturnare de situație. Parchetul a anulat acuzațiile Jandarmeriei

Autoritățile au decis, însă, clasarea dosarului. Parchetul a contrazis acuzațiile aduse de Jandarmeria București. A notat că șoferul nu se afla sub influența substanțelor interzise, după cum au arătat rezultatele toxicologice.

”În esență, din probatoriul administrat a rezultat că în ceea ce privește infracțiunea de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, suspectul nu avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule, ci acestuia i se eliberase anterior o dovadă cu drept de circulație, iar referitor la infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența altor substanțe, potrivit buletinului de analiză toxicologică, nu au fost identificate în organismul șoferului substanțe psihoactive” au transmis procurorii.

Parchetul: ”Nu s-a întâmplat așa ceva”

Bărbatul acuzat este din Pitești, dar este medic stomatolog în București. Are 53 de ani.

În ciuda acuzațiilor inițiale, purtătorul de cuvânt al Parchetului Judecătoriei Sectorului 1 a declarat, conform HotNews, că nu există acuzații precum distrugere. ”Nu s-a întâmplat așa ceva” a spus acesta referindu-se la încercarea bărbatului de a intra cu mașina în gardul Ambasadei Rusiei. ”Bărbatul se plimba cu mașina, mergea foarte încet, dar nu a încercat nimeni să intre în sediul Ambasadei Rusiei", a spus purtătorul de cuvânt Călin Bogdan.

Jandarmedia: A încercat să lovească cu mașina poarta

Declarația este surprinzătoare, în contextul în care Jandarmeria a comunicat, în 23 octombrie: ”În data de 23.10.2025, în jurul orei 03:15, un bărbat a încercat să lovească cu mașina poarta de acces auto a unui obiectiv diplomatic din sectorul 1 al Capitalei”. A urmat o adevărată desfășurare de forțe, intervenind două echipaje de jandarmerie și unul de intervenție antiteroristă din cadrul SRI, precum și un echipaj de Poliție Rutieră.

Ambasada: A sosit la poarta principală

Ambasada Rusiei a fost evazivă în detalii, la acel moment, transmițând că bărbatul ”a sosit cu un autoturism la poarta principală a Ambasadei. Unul dintre jandarmii aflați în postul de pază a încercat să discute cu acesta, însă cetățeanul s-a comportat inadecvat, a început să strige și a încercat să fugă cu autovehiculul, fiind însă reținut de echipaje de jandarmerie și unul de intervenție antiteroristă din cadrul SRI aflate în apropierea Ambasadei”.