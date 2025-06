De necrezut, dar adevărat: Băutură din gard viu și deserturi pentru diabetici, create de studenți români. Un deliciu! Iată despre ce e vorba! video

Teodor Trașcă, prorector USAMV, a subliniat că la competiția Ecotrophelia s-au reunit 8 echipe pentru a prezenta produse alimentare inovative, ecologice și funcționale, realizate din ingrediente locale. Scopul este crearea unor alimente cu valoare nutritivă adăugată, utile atât consumatorilor, cât și producătorilor locali.

„Suntem în sfârșit ziua în care, după competițiile naționale care s-au desfășurat la nivelul fiecărei zone, astăzi, 8 echipe din 7 centre universitare se reunesc la București.



Evenimentul de anul acesta, ca și celelalte 10 ediții anterioare, aduce nou produsele care sunt prezentate de echipele de studenți. Din ce cauză aduce nou? Fiindcă nu există un produs asemănător cu celelalte. Competiția se adresează produselor inovative, adică produselor alimentare noi. Sunt ideile studenților puse în practică, produse ecologice noi, care nu au mai existat pe piață, din ingrediente locale.



Tendința este de a crea produse alimentare funcționale, cu valoare alimentară adăugată. De exemplu, de ce să mănânc doar un iaurt și după aceea să iau un medicament sau un cărbune activ, când poate pot să le combin și să obțin atât să mă hrănesc prin proteinele din produsul alimentar, respectiv din iaurt, cât și să-mi protejez flora gastrică prin cărbunele activ.

Deci să fie multifuncționale, cu valoare nutritivă adăugată, astfel încât eu, ca și consumator, să beneficiez o dată de ingrediente locale, adică să aibă avantaj și producătorii locali că își valorifică materia primă, iar eu, ca și consumator, să am încrederea că din zona mea provin acele produse pe care le folosesc cu folos”, a spus Teodor Trașcă, prorector USAMV.

Băutură din gard viu

Ruben Curta, participant la Ecotrophelia, a prezentat o băutură obținută din gard viu, bogată în antioxidanți, realizată printr-un proces inovativ de extracție și macerare. Produsul este sustenabil, are o amprentă redusă de carbon, iar semințele rămase pot fi replantate.

„Am venit cu o băutură din gard viu, o sursă de antioxidanți. E o băutură obținută printr-un proces de extracție inovativ, implementăm tehnici moderne și tehnici clasice de macerare ca să păstrăm toți compușii bioactivi din băutură, asta înseamnă toate vitaminele, sunt aici toți polifenolii. Fiecare gură de suc de gard viu e o sursă de sănătate.

Deja e al treilea an la rând la Ecotrophelia, așa că pot să zic că încep să mă simt de-al casei. E o competiție serioasă, colegii au produse extraordinar de bune.

Băutura noastră este sustenabilă din mai multe puncte de vedere. În primul rând, avem sustenabilitate prin ambalaj și metodă de producție. Metoda de producție și de ambalare au o amprentă foarte redusă de carbon.



Apoi, încurajăm plantarea și împădurirea prin faptul că semințele rămase în urma extracției pot fi replantate pentru a continua ciclul de dezvoltare al plantelor și apoi reducem numărul, cantitatea de subproduse pe care le aruncăm. Singurul subprodus pe care îl are băutura noastră este alcoolul care poate fi și el valorificat sau reutilizat în procesul de macerare”, a spus Ruben Curta, participant Ecotrophelia (Innovativa).

FoodCell, un snack destinat iubitorilor de aventură

Iulia Glugă a prezentat FoodCell, un snack sănătos destinat aventurierilor, compus din crackers și cremă proteică, cu proteine din hrișcă și zara.

„Produsul nostru se numește FoodCell și este un snack destinat iubitorilor de aventură și este format din două componente: crackers și cremă proteică. Este o variantă sănătoasă de crackers deoarece conține un profil complet al aminoacizilor, combinând proteina din surse vegetale, precum hrișca, și proteinele din subprodusele rezultate în urma fabricării untului, adică zara.



Noi ne-am gândit să facem acest produs pentru iubitorii de aventură și pentru oamenii care iubesc să meargă în călătorii și au nevoie să acceseze o sursă rapidă de hrană. Avem un ambalaj care este printat 3D la noi în facultate și este format din acid polilactic, care este un material compostabil, din surse biocompostabile, și este făcut de colegul meu Liviu la Facultatea de Inginerie din Galați.



Competiția este strânsă din ce am observat, dar noi suntem încrezători în forțele noastre și sperăm că vom câștiga”, a spus Iulia Glugă, participant Ecotrophelia (ChargeX).

Desert ecologic pe bază de sorg

Echipa The Grain Tunes a prezentat la Ecotrophelia un desert ecologic pe bază de sorg, cereală sustenabilă cu amprentă redusă de carbon. Produsul este disponibil în trei variante (cu nucă, caju și migdale), este vegan, fără gluten și lactoză, fiind potrivit pentru diabetici și persoane cu boala celiacă.

„Produsul nostru conține sorg și acesta este ingredientul care îl face ecologic și sustenabil. Sorgul este cunoscut drept planta cămilă deoarece nu are nevoie de multă apă pentru a fi cultivat și acest lucru îl face să aibă o amprentă de carbon foarte mică”, a spus Elena Guriță, participant Ecotrophelia (The Grain Tunes Team).

„Avem trei variante de praline pentru că este un desert, avem Sorghum Bite cu nucă, cu caju și cu migdale”, a spus Elena Bulgar, participant Ecotrophelia (The Grain Tunes Team).



„Este potrivit pentru persoanele cu diabet, cu boala celiacă deoarece nu are gluten. Nu are nici lactoză, chiar dacă am pus ciocolată”, a spus Elena Guriță.



„Este o ciocolată vegană și nu conține lactoză. Sorgul este o cereală foarte veche și, chiar dacă foarte multă lume nu a auzit despre sorg, ea este în top 5 cereale cultivate în lume. Este originară din Africa și se cultivă și în România”, a spus Elena Bulgar.

