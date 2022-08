De ce să nu mai bagi pepenele roșu în frigider. Greșeala pe care o fac mulți

Unul dintre cele mai consumate fructe în perioada estivală este, fără doar şi poate, pepenele roșu. O felie suculentă de pepene te poate răcori suficient încât să treci mai uşor printr-o zi caniculară. Acest fruct poate fi consumat în fel şi chip şi este extrem de sănătos, mai ales că are, în procent de 92 la sută, apă. Deși este bogat în antioxidanți și vitamine, pepenele roșu ar putea să nu mai aibă toate aceste beneficii pentru sănătate dacă îl lași la rece după ce l-ai cumpărat.

De ce să nu depozitezi pepenele în frigider

Pepenele roșu, unul dintre cele mai iubite fructe de români pe timpul verii, poate fi consumat sub diverse forme. Poate fi adăugat în limonadă, murat sau poate fi preparat sub formă de salată. Oricum ar fi, pepenele roșu este greu de înlocuit. Bogat în antioxidanți și aminoacizi, pepenele roșu ajută organismul să funcționeze corect și eficient. Aminoacizii reprezintă baza proteinelor, care iau parte la asigurarea tuturor funcțiilor vitale corpului uman. În plus, pepenele roșu este și o sursă importantă de beta-caroten și vitamina C. Poți ajunge în situația de a nu beneficia, totuși, de acestea. Organismul tău ar putea să consume, practic, aproape doar apă atunci când depozitezi incorect pepenele roșu.

Potrivit National Watermelon Promotion Board, dacă pepenele roșu este depozitat întreg la frigider, i se va schimba aroma, textura, precum și culoarea. Cel mai bine este ca pepenele roșu să fie depozitat la temperatura camerei, la care va rezista până la zece zile. Există, însă, două situații când se permite depozitarea pepenelui la frigider: atunci când a fost deja refrigerat și după ce a fost tăiat felii.

Temperaturile reci influențează calitatea nutrienţilor

Cu toate acestea, refrigerarea pepenelui roșu presupune mult mai mult decât pierderea gustului natural și a culorii fructului. Potrivit unui studiu realizat de USDA Agriculture Research Service, temperaturile reci din frigider afectează și nivelul nutrițional al pepenelui roșu. Nivelurile de antioxidanți sunt mai mari într-un pepene roșu păstrat la temperatura camerei, potrivit sursei citate. Medical News Today explică faptul că nivelul de licopen este cu 20% mai mare, dacă fructul nu este păstrat la rece. De asemenea, nivelurile de beta-caroten se dublează și ele. Așadar, atunci când mergeți la cumpărături și vă întoarceți acasă cu pepene roșu, aveți grijă să-l păstraţi la temperatura camerei. Nimeni nu ar dori să consume un fruct mai puțin delicios și nutritiv.

Ziua pepenelui verde

În fiecare an, pe 3 august, este sărbătorit acest aliment minune care este pepenele verde (#WatermelonDay), din care există peste 1.200 de soiuri, informează Agerpres. Denumirea sa ştiinţifică este citrullus lanatus şi face parte din familia de dovlecei Cucurbitaceae, alături de castraveţi şi dovlecei. Pepenele roşu şi roz poate fi cel mai comun, dar poate fi şi alb, galben şi portocaliu. Se găseşte în diferite dimensiuni, cu sau fără seminţe. Primii pepeni verzi au fost recoltaţi în Egiptul antic, în jurul anului 3.000 î.Hr. Ei apar în hieroglifele egiptene din acea vreme şi erau plasaţi în mormintele faraonilor pentru a le oferi hrană pentru viaţa de apoi. Abia în jurul anului 1615 d.Hr. a apărut pentru prima dată în dicţionarul englez termenul "watermelon" (pepene verde), potrivit checkiday.com.

Pepenii verzi sunt plini de nutrienţi, de vitamine, minerale, aminoacizi şi antioxidanţi, conţinând în acelaşi timp doar aproximativ 40 de calorii per porţie. Sunt o sursă excelentă de vitamina C şi conţin şi alte vitamine, precum A, B6 şi B1, şi minerale precum potasiu şi magneziu. Nu conţin grăsimi, sodiu şi colesterol. Sunt un aliment sănătos pentru inimă şi ajută la controlul greutăţii.

