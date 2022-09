De ce nu mai doarme Misty cu Keo: El abia așteaptă să revin în dormitor

"Arya nu a stat fără mine, nu a dormit o noapte fără mine. Acum, de când merge la grădiniță și s-a rupt somul cu mine, căci ea asocia puternic somnul cu mine și când vedea că merg copiii la culcare, la ora de prânz, iar mami nu este, o copleșea acel sentiment de panică, singurătate și începea să plângă. Ușor, ușor, a început să doarmă și fără mine la grădiniță și abia după am început să lucrez cu somnul noaptea ca să pot să revin în dormitor la soț. De 4 ani jumătate eu dormeam cu ea", a spus Misty pentru Ego.

"El abia așteaptă să revin în dormitor"

"În toți anii aceștia, noi nu am plecat o noapte. Mă rog, Keo a ple at cu concertele, a fost și la Paris, am rămas și singură o săptămână, două la un moment dat. Fără mine, Arya nu a dormit. Am încercat de două ori, asta de când a început să meargă la grădiniță.

O dată m-a sunat mama mea și vă dați seama că nu m-a sunat la primul plâns, m-a sunat când nu a mai știut ce să îi facă și a trebuit să ne întoarcem de unde eram, la o petrecere la Ambasada Belgiei. A doua oară am fost la ziua unei prietene foarte bune și nu a mai plâns așa de tare, dar nu se putea odihni. Se trezea din 5 în 5 minute: Mami! Unde e mami? Hai să o sunăm pe mami!', iar atunci ne-am hotărât să ne ducem. Dar, ușor, ușor, cred că o să existe progrese.

El abia așteaptă să revin în dormitor. Momentan, noi avem camera noastră, el camera lui. Camera Aryei nu mai este dormitorul ei, este camera de joacă și tot așa", a mai povestit vedeta.

"Îmi doresc să îmbrac acea rochie albă de mireasă"

”Ce ne leagă pe noi e mai mult decât acel act la care nu ținem neapărat. Acum, bineînțeles că și eu, ca oricare altă femeie, îmi doresc să îmbrac acea rochie albă frumoasă de mireasă. Mi-aș dori să facem o ceremonie și o mică petrecere, nimic extraodinar. Tot ceva discret, între noi, familie și apropiați”, spunea Misty, în urmă cu doi ani, la Antena Stars.

Citește și:

Țeapa luată de Andreea Bălan. A vrut să-și cumpere un apartament, dar a rămas fără 90.000 de euro

Andreea Bălan a făcut o investiție de 90.000 de euro în imobiliarele din nordul Capitalei, o investiție care s-a dovedit să fie, de altfel, una păguboasă.

”Timp de un an și jumătate am dat vreo 90.000 euro. Din trei ediţii "Dansez pentru tine", cea din Mexic și celelalte două din România, plus o campanie electorală. Toţi banii i-am dat acolo. Am crezut că e doar o pauză, că trece iarna, mai trece o iarnă... Am angajat o firmă de avocatură şi s-a facut un proces. Dacă tu ai bani, îţi luăm ţie banii. Și a trebuit să mai fac eu un alt proces cu fiscul din Ploieşti şi între timp celelalte firme să-si plătească cota lor”, a spus Andreea Bălan pentru Observator News.

Blocul promis a rămas neterminat, iar artista cu banii luați

Un investitor israelian a convins mai multe persoane care l-au considerat de bună credință să investească 20 de milioane de euro în complexul de locuințe aflate în stadiul de proiect. Fiecare s-a ales cu o garsonieră sau un apartament în Planorama, proiectul imobiliar ce urma să ia formă în zona Doamna Ghica. Apoi, același om de afaceri, după terminarea primului bloc de locuințe din cele patru, câte prevedea proiectul, a fugit cu banii obțiuniți de la primii 571 de cumpărători, printre aceștia aflându-se și cântăreața Andreea Bălan. Citește mai departe>>

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News