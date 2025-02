Dani Mocanu, mesaj pentru Donald Trump: Vor să mă aresteze. Salvează-mă! / video

Dani Mocanu a făcut un apel către președintele Americii, Donald Trump, cerându-i ajutorul deoarece se află într-o situație dificilă. Acesta a explicat că este victima unui sistem corupt, care vrea să-l aresteze din cauza muzicii sale și a criticii aduse autorităților. Potrivit acestuia, deși a avut succes internațional, în România este persecutat.

„Salutare tuturor! Sunt Dani Mocanu și am un mesaj foarte important pentru președintele Americii, pentru domnul Donald Trump.

Domn' președinte, numele meu e Dani Mocanu, sunt cel mai viral artist din România, dar, din păcate, în momentul de față, sunt într-o situație dezastruoasă pentru mine și familia mea. Mai exact, sunt o victimă a sistemului din România care vrea să mă aresteze din cauza stilului meu de muzică pe care l-am creat, sunt acuzat de infracțiuni pe care nu eu le-am comis și vor cu orice preț să mă aresteze fiindcă am cântat împotriva sistemului corupt din România mulți ani de zile.

Succesul meu a fost și este atât de mare încât am ajuns de mai multe ori locul 7 în lume, dar, din păcate, în România, în loc să mă felicite, vor să mă aresteze.

Domn' președinte, pe lângă profesia mea de artist, sunt și un tată responsabil. Am acasă trei fetițe de 9, 6 și 4 ani. Sunt un om normal care muncește pentru familia lui și sunt nevinovat în toate acuzațiile.

Domnule Trump, am văzut că și dumneavoastră sunteți la curent cu abuzurile din România, în legătură cu alegerile prezidențiale și nu numai. Eu mi-am folosit toate opțiunile și dumneavoastră ați rămas ultima mea șansă. România este cu 50 de ani în urmă față de America și nu se dorește ca poporul să evolueze.

Am înțeles că domnul Kash, noul director al FBI-ului, se află în acest moment în România și știu că dumneavoastră, dacă vreți, mă puteți ajuta.

Dragi prieteni, vă rog să distribuiți mai departe acest video să ajungă la domnul președinte al Americii, domnul Donald Trump.

Mister President Donald Trump, save me, please! Save me! God bless America!" (n.r. Domnule președinte Donald Trump, salvează-mă, te rog! Salvează-mă! Dumnezeu să binecuvânteze America!)”, a spus Dani Mocanu în clipul postat pe contul de YouTube.

Dani Mocanu, condamnat la 6 ani și 5 luni de închisoare

Dani Mocanu, cunoscut interpret de manele, a fost condamnat la 6 ani și 5 luni de închisoare cu executare, în urma unui dosar ce viza proxenetismul și spălarea de bani. El a fost achitat de acuzația de constituire a unui grup infracțional organizat, întrucât fapta s-a prescris. Sentința poate fi contestată prin apel.

Dani Mocanu (împreună cu alte nouă persoane, printre care și fratele său, Romario) a fost acuzat de formarea unei rețele care ar fi exploatat mai multe femei pe parcursul a șase ani, în perioada 2011 și 2017. Aceștia ar fi recrutat victimele și le-ar fi trimis în Marea Britanie pentru a se prostitua.

Ei ar fi promovat victimele pe diverse site-uri și ar fi asigurat cazarea acestora în apartamentele unde se întâlneau cu clienții. Sumele obținute erau trimise în România prin servicii de transfer de bani și prin intermediari.

DIICOT i-a acuzat de formarea unui grup infracțional organizat, dar fapta s-a prescris.

Cu toate acestea, inculpații au fost condamnați pentru proxenetism și spălare de bani. Interpretul de manele a primit o pedeapsă de 6 ani și 5 luni de închisoare cu executare, precum și o amendă penală în valoare de 150.000 de lei.

Instanța a decis să păstreze sechestrul asupra banilor și mașinilor de lux confiscate în urma anchetei.

Video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News