Dan Motreanu (PNL), despre măsurile fiscale: Ce modificări au adus liberalii

Potrivit acestuia, cu toate că PSD a vrut să fie introdus Impozitul Progresiv, au reușit să păstreze Cota Unică, liberalii au reușit să păstreze majoritatea facilităților pentru sectoarele Construcții, Agricultură și parțial IT și Cota generală de TVA la 19%.

Comunicatul integral:

"A ieșit OUG pe Fiscalitate în transparență! După mai bine de trei luni de certuri, contre, argumente prezentate, motive invocate și realități am rezistat.

Am reușit :

– să păstrăm Cota Unica deși PSD a dorit introducerea Impozitului Progresiv

– Am reușit, cu eforturi uriașe , să păstram 8% impozit pe Dividende și nu să îl creștem la 16, 12 sau “măcar” 10 cum au dorit PSD și Ministerul Finanțelor

– Am reușit să blocam introducerea impozitului de 1% anual pe proprietăți cumulate și a rămas o forma de 0,3% anual strict pentru proprietățile individuale ce depășesc 500.000 de euro și strict pentru ceea ce depășește și scoțând creditul bancar, în cazul celor ce au, nu este pe proprietăți individuale cumulate

– Am păstrat majoritatea facilităților la Construcții, Agricultură și parțial IT.

– Am reușit să păstram pragul de 500.000 euro la Microîntreprinderi și să scoatem în ultimele 24 de ore și pragul de 30% pe profitabilitate, care era discriminatoriu și periculos ca idee

– S-a introdus un impozit pe cifra de afaceri strict pentru companiile cu cifra de afaceri peste 50 milioane euro și care nu au declarat profit în ultimul/ultimii 3 ani, așa numitul ajustor fiscal. Nu e un impozit adăugat pentru cei ce plătesc impozit pe profit și se aplică strict după ce se scot investițiile

– Am reușit să introducem un prag (PSD dorea fără prag) în cazul impozitului pentru profesiunile liberale (ar fi fost afectați 268.000 de persoane)

– Am reușit să păstram Cota generală de TVA la 19%, Comisia ne cerea să mărim cu cate 1 punct procentual la fiecare 6 luni.

– Am reușit să păstram TVA scăzut la cărți și evenimente culturale, adică nu am modificat Cota de 5%", se arata in comunicatul de presă.

