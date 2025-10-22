€ 5.0831
Data actualizării: 15:01 22 Oct 2025 | Data publicării: 15:01 22 Oct 2025

Curs valutar BNR azi 22 octombrie. Cât s-a ieftinit gramul de aur
Autor: Andrei Itu

bnr-tezaur_47951100 Foto: Crișan Andreescu
 

Curs valutar BNR - 22 octombrie 2025. Banca Naţională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință, pentru ziua de miercuri, 22 octombrie 2025.

Moneda naţională s-a apreciat uşor, miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0831 lei, în scădere cu 0,01 bani faţă de cotaţia precedentă, de 5,0832 lei.

Comparativ cu dolarul, valoarea leului a scăzut, moneda americană fiind cotată la 4,3835 lei, în urcare cu 0,93 bani (+0,21%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,3742 lei.

Moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5054 lei, în scădere cu 0,22 bani (-0,03%) faţă de 5,5076 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit

Gramul de aur s-a ieftinit miercuri până la valoarea de 572,5594 lei, de la 600,4050 lei, în şedinţa precedentă.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, miercuri, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

MONEDA SIMBOL RON

1 Euro EUR 5,0831
1 Dolar american USD 4,3835
1 Dolar australian AUD 2,8464
1 Leva bulgărească BGN 2,5990
1 Dolar canadian CAD 3,1284
1 Franc elveţian CHF 5,5054
1 Coroană cehă CZK 0,2092


1 Coroană daneză DKK 0,6806
1 Liră egipteană EGP 0,0922
1 Liră sterlină GBP 5,8393
100 Forinţi maghiari HUF 1,3054
100 Yeni japonezi JPY 2,8882


1 Leu moldovenesc MDL 0,2572
1 Coroană norvegiană NOK 0,4364
1 Zlot polonez PLN 1,1998
1 Rublă rusească RUB 0,0537
1 Coroană suedeză SEK 0,4643
1 Liră turcească TRY 0,1043
1 Rand sud-african ZAR 0,2511


1 Real brazilian BRL 0,8135
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6152
1 Rupie indiană INR 0,0499
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3062
1 Peso mexican MXN 0,2382
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,5184
1 Dinar sârbesc RSD 0,0434
1 Hryvna ucraineană UAH 0,1050


1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,1934
1 Baht thailandez THB 0,1333
1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5641
1 Shekel israelian ILS 1,3291
100 Rupii indoneziene IDR 0,0263
1 Peso filipinez PHP 0,0749
100 Coroane islandeze ISK 3,5898
1 Ringgi malaysian MYR 1,0363
1 Dolar singaporez SGD 3,3752
1 Gram de aur XAU 572,5594
1 DST XDR 5,9713

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile, notează Agerpres.

