CURS BNR 22 februarie 2023: Vești proaste de la Banca Națională

Leul s-a depreciat în linie astăzi, conform cursului BNR din 22 februarie, valabil pentru toate tranzacțiile din următoarea zi, 23 februarie.

Euro se află la 4,9248 lei, în creștere cu 0,0055 lei.

Dolarul SUA a ajuns la 4,6307 lei, în creștere cu 0,0138 lei.

Francul elvețian a crescut până la 4,9919 lei, în creștere cu 0,0020 lei.

Și lira sterlină a crescut până la 5,5957 lei, cu 0,0122 lei.

Noua liră turcească a ajuns la 0,2453 lei, în creștere cu 0,0006 lei.

Leva bulgărească a ajuns la 2,5180 lei, în creștere cu 0,0028 lei.

Gramul de aur a ajuns la 273,0797 lei (+0,9724 lei).

Citatul zilei de la BNR: “The best way to succeed in this world is to act on the advice you give to others.” (Cel mai bun mod de a reuși în această lume este că acționezi după sfaturile pe care tu le dai celorlalți).

