După ce am profitat de o ofertă a unui magazin online din România, am comandat un aparat de aer condiționat.

Comanda, plasată vineri după-amiaza, avea să ajungă la mine miercuri. Totuși, firma de curierat care s-a ocupat de livrare a fost promptă și în această dimineață m-am trezit sunat că voi primi deja aparatul. Banii i-am avut cash, o premieră pentru mine în ultimii ani, ținând cont că n-am mai plătit cu numerar de multă vreme.

În acele momente, locuința mea era dată peste cap din cauza pregătirilor de Paști. Când m-au sunat curierii că sunt jos, erau toate alandala, masa din bucătărie era plină de aluat, așa că am întins banii pe mașina de spălat, singura suprafață goală din toată casa.

Numărasem banii înainte din pură întâmplare

Numărându-i, am văzut că pe lângă alți bani aveam 15 bancnote de 200 de lei. În timp ce număram ceilalți bani, aud bătăi la ușă. Lăsând numerarul unde era, am deschis și am băgat produsele înăuntru. I-am lăsat pe cei doi curieri în ușă și m-am grăbit să încropesc suma necesară: 11 bancnote de 200 de lei, diferența și ciubucul pentru că mi l-au adus până la ușă, la etajul trei. Aș fi putut plăti cu bani mai mărunți, însă graba m-a împins către bancontele cu Blaga.

Unul dintre băieții de la firmă i-a numărat și a zis că totul este OK, plecând imediat. Mă întorc în baie să număr ce-a mai rămas, fiindcă era o sumă mai mare, și observ că nu mi-au mai rămas decât trei bancnote de 200 de lei în loc de patru.

Am fost convins că n-o să-i mai văd vreodată

Pun mâna pe telefon imediat și îl anunț pe curier că mi-a luat o bancnotă de 200 de lei în plus, iar acesta se eschivează. Îmi spune că i-a numărat de două ori, i-a numărat în mașină, iar suma a dat corect. Rămâne să ne auzim după ce merge să-i depună la sediul firmei.

Evident că nu mai sună, așa că pun mâna pe telefon și-l întreb unde-mi sunt banii. Calm, îmi răspunde că a depus suma exactă și că probabil e o eroare din partea mea, fiindcă banii au fost numărați de multe ori. După ce l-am anunțat pe interlocutor că o să fac demersuri la companie pentru a afla adevărul, îi închid și sun în call-center. Fiind 1 mai, nu răspunde nimeni, așa că mă enervez și mă gândesc să fac o cacialma pentru că știam sigur că banii sunt la el. Ce-aveam de pierdut?

Cacialmaua care a funcționat

„Bună ziua, tot eu sunt. Banii sunt la dumneavoastră. Am vorbit cu administratorul de bloc și ne-am uitat pe camerele din fața ușii, se văd 12 bancnote. Aș dori să primesc cei 200 de lei înapoi sau ne vedem la poliție”, i-am transmis. Pierzându-și calmul odată ce-am adus vorba de oamenii legii, mă roagă să-l las două minute pentru că intră într-un magazin. Cel mai probabil s-a consultat cu colegul său de escrocherii.

„Am vorbit cu colegul și mi-a zis că banii au căzut printre scaunele de la dubă. Ne auzim luni să vi-i aducem”, mi-a transmis el, mult mai sfiit decât era înainte. Bucuros că cacialmaua a funcționat, fiindcă evident că n-am vreo cameră minune în fața ușii care să identifice bancnote, i-am spus că nimic nu a fost personal. I-am urat la final „Sărbători Fericite”, bucuros că nu și le va serba cu banii mei. Până la urmă, lăsasem bacșiș.