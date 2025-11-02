Cum să prepari castane la microunde în doar câteva minute

Castanele pot fi preparate foarte ușor în cuptorul cu microunde. Înainte de gătire, spală-le bine și usucă-le, apoi fă pe partea lor plată o tăietură mică în formă de cruce - asta ajută coaja să se desprindă fără probleme după ce sunt gătite.

Un truc folosit de unii bucătari este să înmoi castanele în apă pentru câteva minute. Această etapă nu este obligatorie, dar poate face coaja mai moale și mai ușor de dat jos. Dacă alegi să le înmoi, usucă-le bine înainte de a le pune în cuptorul cu microunde.

Așază castanele într-un vas potrivit, fără să îl aglomerezi, și adaugă puțină apă pentru a păstra umiditatea. Acoperă vasul astfel încât aburul să iasă ușor.

Gătește-le la putere maximă între 2 și 3 minute. Timpul poate varia în funcție de cantitate și de puterea aparatului, așa că ajustează-l după nevoie. După ce le scoți, lasă-le câteva minute acoperite în vas - căldura rămasă le va ajuta să se gătească bine și va face coaja mai ușor de îndepărtat.

După răcire, decojirea devine foarte simplă: deschide tăietura făcută anterior și coaja se desprinde aproape singură. În doar câteva minute, castanele sunt gata de savurat.

De ce să mănânci castane

Castanele reprezintă o sursă importantă de nutrienți fundamentali pentru sănătate. Consumul regulat oferă o mulțime de beneficii, de la întărirea organismului la menținerea vitalității și a nivelului energiei.

Castanele conțin foarte mulți carbohidrați complecși, ceea ce le face un aliment care oferă energie, potrivit pentru persoanele active sau pentru acele momente în care organismul are nevoie de energie. Acestea oferă energie de durată, fără să crească brusc nivelul glicemiei.

De asemenea, castanele sunt bogate în fibre alimentare, vitamine și minerale. Vitaminele din complexul B ajută la funcționarea optimă a sistemului nervos și a metabolismului energetic, pe când mineralele - potasiu, magneziu și fier - contribuie la echilibrul electroliților, sănătatea oaselor și prevenirea anemiei.

Dacă le comparăm cu alte fructe oleaginoase, castanele nu conțin multe grăsimi, ceea ce înseamnă că ele reprezintă o opțiune sănătoasă și pentru cei care vor să-și mențină greutatea.

Potrivit studiilor, antioxidanții din castane ajută la combaterea stresului oxidativ și la protejarea celulelor împotriva îmbătrânirii premature. Dacă sunt consumate moderat, castanele susțin sănătatea cardiovasculară și imunitatea.