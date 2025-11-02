€ 5.0851
|
$ 4.3947
|
 
Data publicării: 09:30 02 Noi 2025

Cum să prepari castane la microunde în doar câteva minute
Autor: Darius Mureșan

castane Sursa foto: https://www.freepik.com/, @azerbaijan_stockers
 

Iată cum poți prepara castane în cuptorul cu microunde.

Castanele pot fi preparate foarte ușor în cuptorul cu microunde. Înainte de gătire, spală-le bine și usucă-le, apoi fă pe partea lor plată o tăietură mică în formă de cruce - asta ajută coaja să se desprindă fără probleme după ce sunt gătite.

Un truc folosit de unii bucătari este să înmoi castanele în apă pentru câteva minute. Această etapă nu este obligatorie, dar poate face coaja mai moale și mai ușor de dat jos. Dacă alegi să le înmoi, usucă-le bine înainte de a le pune în cuptorul cu microunde.

Așază castanele într-un vas potrivit, fără să îl aglomerezi, și adaugă puțină apă pentru a păstra umiditatea. Acoperă vasul astfel încât aburul să iasă ușor.

Gătește-le la putere maximă între 2 și 3 minute. Timpul poate varia în funcție de cantitate și de puterea aparatului, așa că ajustează-l după nevoie. După ce le scoți, lasă-le câteva minute acoperite în vas - căldura rămasă le va ajuta să se gătească bine și va face coaja mai ușor de îndepărtat.

După răcire, decojirea devine foarte simplă: deschide tăietura făcută anterior și coaja se desprinde aproape singură. În doar câteva minute, castanele sunt gata de savurat.

De ce să mănânci castane

Castanele reprezintă o sursă importantă de nutrienți fundamentali pentru sănătate. Consumul regulat oferă o mulțime de beneficii, de la întărirea organismului la menținerea vitalității și a nivelului energiei.

Castanele conțin foarte mulți carbohidrați complecși, ceea ce le face un aliment care oferă energie, potrivit pentru persoanele active sau pentru acele momente în care organismul are nevoie de energie. Acestea oferă energie de durată, fără să crească brusc nivelul glicemiei.

De asemenea, castanele sunt bogate în fibre alimentare, vitamine și minerale. Vitaminele din complexul B ajută la funcționarea optimă a sistemului nervos și a metabolismului energetic, pe când mineralele - potasiu, magneziu și fier - contribuie la echilibrul electroliților, sănătatea oaselor și prevenirea anemiei.

Dacă le comparăm cu alte fructe oleaginoase, castanele nu conțin multe grăsimi, ceea ce înseamnă că ele reprezintă o opțiune sănătoasă și pentru cei care vor să-și mențină greutatea.

Potrivit studiilor, antioxidanții din castane ajută la combaterea stresului oxidativ și la protejarea celulelor împotriva îmbătrânirii premature. Dacă sunt consumate moderat, castanele susțin sănătatea cardiovasculară și imunitatea.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

castane
microunde
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 24 minute
Două avioane de linie s-au ciocnit pe pistă. Lipsa controlorilor de trafic cauzată de blocajul guvernamental din SUA, cauze principale
Publicat acum 52 minute
Titi Aur: Ar trebui să învățăm să circulăm corect pe autostrăzi / Greșeala pe care șoferii o fac frecvent / video
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Cum să prepari castane la microunde în doar câteva minute
Publicat acum 2 ore si 0 minute
Horoscop 2 noiembrie 2025. Cheltuieli neașteptate pentru o zodie
Publicat acum 2 ore si 1 minut
Explozie într-un bloc din Râmnicu Sărat. Zeci de locatari s-au autoevacuat
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 31 Oct 2025
Pentru toți părinții care nu se tem de rujeolă, dar se tem de ROR, uitați-vă la Antonio, la drama părinților lui
Publicat acum 20 ore si 45 minute
Grindeanu a început să plângă când a văzut cine este în sala în care vorbea / video
Publicat pe 31 Oct 2025
România, la un pas de o vizită istorică! Ovidiu Dranga: Așa s-ar închide „o acoladă strategică”
Publicat pe 01 Noi 2025
Amalia Năstase a descoperit la analize că avea o „bombă chimică” în corp. Dacă ai fost la dentist în trecut, ar trebui să te verifici
Publicat pe 01 Noi 2025
Adio, medicina eroică! Eroii mor, se sinucid, pleacă în străinătate
 
adio medicina eroica eroii mor se sinucid pleaca in strainatate Adio, medicina eroică! Eroii mor, se sinucid, pleacă în străinătate

de Val Vâlcu

rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close