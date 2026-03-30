Cum poți fi lăsat fără bani dacă scanezi codurile QR false de pe unele parcometre din București / Avertismentul PMB

Șoferii din București sunt atenționați că pe anumite parcometre au apărut coduri QR care par să permită plata parcării. Primăria Capitalei trage un semnal de alarmă și spune că aceste coduri sunt false.
Mare atenție la codurile QR care pot fi observate pe unele parcometre din București. Dacă le scanați puteți rămâne instant fără bani! Primăria Capitalei lansează un avertisment în acest sens.
„ATENȚIE la codurile QR de pe unele parcometre! Sunt FALSE și vă pot lăsa fără bani!
Parcometrele NU au și NU folosesc coduri QR pentru plată. În zona Unirii, au fost identificate stickere cu coduri QR FALSE, lipite pe parcometre. Accesarea lor vă duce către o pagină falsă, care imită interfața oficială. Acolo vi se cer datele cardului (număr, dată expirare, CVC), însă:
plata NU este procesată
parcarea NU este achitată
datele dvs. bancare pot fi compromise“, transmite PMB.
Foto - Parcometru din București cu cod QR fals
„Împreună cu autoritățile competente, am demarat demersuri pentru identificarea și sancționarea persoanelor responsabile, precum și pentru îndepărtarea acestor stickere frauduloase.
Cum vă protejați:
NU scanați coduri QR de pe parcometre
Folosiți doar metodele oficiale de plată:
Platforma online abonamente cmpb.ro
NU ÎNCURAJAȚI PARCAGII
De asemenea, țineți cont că nu mai există persoane autorizate care să încaseze tariful de parcare.
Compania Municipală Parking București a renunțat la încasatori. Parcagii practică un fel de „cerșetorie mascată” și șantaj, astfel că Poliția Locală a Municipiului București este cu ochii pe ei. Nu le dați bani! Dacă îi vedeți, sunați la 021/9752, dispeceratul Poliției Locale! Fiți precauți!“, notează PMB.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News