DCNews Stiri Cum poți fi lăsat fără bani dacă scanezi codurile QR false de pe unele parcometre din București / Avertismentul PMB
Data actualizării: 19:17 30 Mar 2026 | Data publicării: 18:32 30 Mar 2026

Cum poți fi lăsat fără bani dacă scanezi codurile QR false de pe unele parcometre din București / Avertismentul PMB
Autor: Andrei Itu

parcometru QR fals PMB Foto - Parcometru din București cu cod QR fals

Șoferii din București sunt atenționați că pe anumite parcometre au apărut coduri QR care par să permită plata parcării. Primăria Capitalei trage un semnal de alarmă și spune că aceste coduri sunt false.

Mare atenție la codurile QR care pot fi observate pe unele parcometre din București. Dacă le scanați puteți rămâne instant fără bani! Primăria Capitalei lansează un avertisment în acest sens.

ATENȚIE la codurile QR de pe unele parcometre din București! 

„ATENȚIE la codurile QR de pe unele parcometre! Sunt FALSE și vă pot lăsa fără bani!

Parcometrele NU au și NU folosesc coduri QR pentru plată. În zona Unirii, au fost identificate stickere cu coduri QR FALSE, lipite pe parcometre. Accesarea lor vă duce către o pagină falsă, care imită interfața oficială. Acolo vi se cer datele cardului (număr, dată expirare, CVC), însă:

plata NU este procesată 

parcarea NU este achitată  

datele dvs. bancare pot fi compromise“, transmite PMB.

Cum poți fi lăsat fără bani dacă scanezi codurile QR de pe de pe unele parcometre din București / Avertismentul PMB

Foto - Parcometru din București cu cod QR fals

NU scanați coduri QR de pe parcometre

„Împreună cu autoritățile competente, am demarat demersuri pentru identificarea și sancționarea persoanelor responsabile, precum și pentru îndepărtarea acestor stickere frauduloase.

Cum vă protejați:

NU scanați coduri QR de pe parcometre

Folosiți doar metodele oficiale de plată:

  • SMS  
  • Aplicația mobilă Parking București
  •  Aplicația parteneră AmParcat
  • Aplicația parteneră Qport  
  • Parcometre  
  • Cash la stații SelfPay  

Platforma online abonamente cmpb.ro

NU ÎNCURAJAȚI PARCAGII

De asemenea, țineți cont că nu mai există persoane autorizate care să încaseze tariful de parcare.

Compania Municipală Parking București a renunțat la încasatori. Parcagii practică un fel de „cerșetorie mascată” și șantaj, astfel că Poliția Locală a Municipiului București este cu ochii pe ei. Nu le dați bani! Dacă îi vedeți, sunați la 021/9752, dispeceratul Poliției Locale! Fiți precauți!“, notează PMB.

Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Rezultate simulare Evaluarea Naţională 2026: Peste o treime dintre elevi au picat la Matematică. Ce s-a întâmplat la Română
Publicat acum 18 minute
Ce este un pacemaker, dispozitivul pe care medicii i-l pun lui Mircea Lucescu. ”E gata, s-a terminat”
Publicat acum 18 minute
Energy Forum Ediția a XV-a: Piața energiei din România, sub presiunea noii realități
Publicat acum 43 minute
Injectarea țesutului din cadavre, noua tendință în materie de chirurgie estetică
Publicat acum 52 minute
Cum poți fi lăsat fără bani dacă scanezi codurile QR false de pe unele parcometre din București / Avertismentul PMB
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 46 minute
Mircea Badea, la un pas să fie dat afară. O întrebare l-a „salvat”. Când l-a auzit, șeful său a izbucnit în râs
Publicat acum 4 ore si 5 minute
Crin Antonescu, analiză „ireproșabilă“ a Guvernului Bolojan. Chirieac pune punctul pe „i“
Publicat acum 10 ore si 56 minute
Război în Orientul Mijlociu/Ziua 31. Iranul amenință cu retragerea din acordul nuclear, iar Spania interzice survolul avioanelor militare SUA
Publicat acum 6 ore si 14 minute
USR nu exclude un guvern minoritar cu PNL, susținut de AUR. Chirieac arată un paradox
Publicat acum 11 ore si 44 minute
Horoscop 30 martie 2026. Venus intră în Taur. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
