Cum poți fi lăsat fără bani dacă scanezi codurile QR false de pe unele parcometre din București / Avertismentul PMB

Mare atenție la codurile QR care pot fi observate pe unele parcometre din București. Dacă le scanați puteți rămâne instant fără bani! Primăria Capitalei lansează un avertisment în acest sens.

Parcometrele NU au și NU folosesc coduri QR pentru plată. În zona Unirii, au fost identificate stickere cu coduri QR FALSE, lipite pe parcometre. Accesarea lor vă duce către o pagină falsă, care imită interfața oficială. Acolo vi se cer datele cardului (număr, dată expirare, CVC), însă:

plata NU este procesată

parcarea NU este achitată

datele dvs. bancare pot fi compromise“, transmite PMB.

Foto - Parcometru din București cu cod QR fals

„Împreună cu autoritățile competente, am demarat demersuri pentru identificarea și sancționarea persoanelor responsabile, precum și pentru îndepărtarea acestor stickere frauduloase.

Cum vă protejați:

NU scanați coduri QR de pe parcometre

Folosiți doar metodele oficiale de plată:

SMS

Aplicația mobilă Parking București

Aplicația parteneră AmParcat

Aplicația parteneră Qport

Parcometre

Cash la stații SelfPay

Platforma online abonamente cmpb.ro

NU ÎNCURAJAȚI PARCAGII

De asemenea, țineți cont că nu mai există persoane autorizate care să încaseze tariful de parcare.

Compania Municipală Parking București a renunțat la încasatori. Parcagii practică un fel de „cerșetorie mascată” și șantaj, astfel că Poliția Locală a Municipiului București este cu ochii pe ei. Nu le dați bani! Dacă îi vedeți, sunați la 021/9752, dispeceratul Poliției Locale! Fiți precauți!“, notează PMB.