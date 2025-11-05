€ 5.0851
|
$ 4.4290
|
 
Data publicării: 22:42 05 Noi 2025

EXCLUSIV Cum pot școlile să gestioneze bullyingul fără a izola copilul agresiv. Explicația prof. univ. dr. Mihaela Rus / video
Autor: Elena Aurel

Vezi galeria foto
 bullying-copii-scoala-elevi_32329700 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @rawpixel.com
 

Bullyingul nu mai este doar fizic sau verbal, ci se extinde și în mediul online, iar efectele sale asupra copiilor pot fi devastatoare.

Prof. univ. dr. Mihaela Rus, de la Universitatea „Ovidius” din Constanța, membră a Academiei Române, a vorbit despre bullying şi a explicat de ce există violenţă. De asemenea, aceasta a explicat care sunt soluțiile.

„Bullyingul îmbracă mai multe forme. Până acum întâlneam bullyingul fizic și verbal, acum întâlnim și bullyingul online. Pe ce vine? Pe ce se nișează? Pe nevoia de insecuritate și nevoia de control și de cele mai multe ori efectele lui sunt dezastruoase. Merg pe ceea ce înseamnă depresie, retragere socială, anxietate, pentru că un copil care este supus bullyingului, asta va arăta prin semnalele lui comportamentale.

Ce trebuie să facem? Educație socio-emoțională timpurie, să explicăm copilului ce înseamnă bullying. Trebuie să educăm cadrele didactice, profesorii, educatorii pentru toleranță zero în ceea ce privește violența, astfel încât ei să fie mesagerii acestor mesaje către copii: Nu trebuie să tolerați nici abuzul fizic, nici verbal, dar nici cel din mediul online", a spus prof. univ. dr. Mihaela Rus.

 



Ce e de făcut

Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului, a explicat că în școli apar situații alarmante în care elevi agresivi, deseori cu probleme de adaptare sau ADHD, ajung să terorizeze colegii. Potrivit acestuia, nu există măsuri psihologice și instituționale ca factorul perturbator să fie extras de acolo și să fie educat sau mutat în altă parte.

Prof. univ. dr. Mihaela Rus a explicat că în școli ar trebui să primeze prevenția sistemică, nu intervenția reactivă, cum ar fi izolarea copilului agresiv. 

„Noi trebuie să ținem cont de faptul că sistemul trebuie să meargă pe prevenție sistemică și nu pe intervenție reactivă. Extragerea copilului din mediu înseamnă o intervenție reactivă. Noi trebuie să gândim politici înainte de a ajunge acolo.

Integrarea psihologiei, dezvoltării și sănătății mintale în educație este extrem de importantă. Adică noi trebuie să vedem de ce acel copil este bully. Poate să fie într-adevăr dintr-o problemă pe care dumneavoastră ați enumerat-o, dar poate să vină și pe elementul de lipsă de afecțiune și de atenție și de recunoaștere din familie.

Este foarte important să existe permanent promovarea aceasta a empatiei, gândirii critice și reglării emoționale, iar educatorii trebuie să fie agenți de reziliență și de promovare a acestor politici. În momentul în care sesizează că există un astfel de copil, ei trebuie să tragă un semnal de alarmă, nu să-l izoleze, sub nicio formă, dar să încerce să găsească soluții de adaptare a lui la ceea ce există acolo", a spus prof. univ. dr. Mihaela Rus la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici. 

 

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

DC EDU
mihaela rus
bullying
violenta in scoala
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Nicușor Dan, sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii privind autorizarea construcţiilor infrastructurii de transport
Publicat acum 19 minute
AfD, acuzat că adăpostește o „celulă pro-rusă în adormire“
Publicat acum 23 minute
Milenialii - o generație obosită și stresată. De ce cancerul lovește tot mai devreme
Publicat acum 27 minute
Cum pot școlile să gestioneze bullyingul fără a izola copilul agresiv. Explicația prof. univ. dr. Mihaela Rus / video
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Traian Simionca, primarul cu AI. De la referendumul pentru familie... la războiul cu pixeli indecenți
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Noi 2025
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 03 Noi 2025
Cât durează acum timpul de așteptare la Catedrala Națională. Oamenii continuă să vină în număr mare / hartă
Publicat pe 03 Noi 2025
Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează
Publicat pe 04 Noi 2025
Români, puneți-vă centurile de siguranță! Elena Cristian: Se lucrează pe acest scenariu. Am informații din interior
Publicat pe 03 Noi 2025
Turn prăbușit în Roma, lângă Colosseum. Românul prins sub dărâmături a murit- Ultimele informații
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close