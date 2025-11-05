Cum pot școlile să gestioneze bullyingul fără a izola copilul agresiv. Explicația prof. univ. dr. Mihaela Rus / video

Prof. univ. dr. Mihaela Rus, de la Universitatea „Ovidius” din Constanța, membră a Academiei Române, a vorbit despre bullying şi a explicat de ce există violenţă. De asemenea, aceasta a explicat care sunt soluțiile.

„Bullyingul îmbracă mai multe forme. Până acum întâlneam bullyingul fizic și verbal, acum întâlnim și bullyingul online. Pe ce vine? Pe ce se nișează? Pe nevoia de insecuritate și nevoia de control și de cele mai multe ori efectele lui sunt dezastruoase. Merg pe ceea ce înseamnă depresie, retragere socială, anxietate, pentru că un copil care este supus bullyingului, asta va arăta prin semnalele lui comportamentale.

Ce trebuie să facem? Educație socio-emoțională timpurie, să explicăm copilului ce înseamnă bullying. Trebuie să educăm cadrele didactice, profesorii, educatorii pentru toleranță zero în ceea ce privește violența, astfel încât ei să fie mesagerii acestor mesaje către copii: Nu trebuie să tolerați nici abuzul fizic, nici verbal, dar nici cel din mediul online", a spus prof. univ. dr. Mihaela Rus.







Ce e de făcut

Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului, a explicat că în școli apar situații alarmante în care elevi agresivi, deseori cu probleme de adaptare sau ADHD, ajung să terorizeze colegii. Potrivit acestuia, nu există măsuri psihologice și instituționale ca factorul perturbator să fie extras de acolo și să fie educat sau mutat în altă parte.

Prof. univ. dr. Mihaela Rus a explicat că în școli ar trebui să primeze prevenția sistemică, nu intervenția reactivă, cum ar fi izolarea copilului agresiv.

„Noi trebuie să ținem cont de faptul că sistemul trebuie să meargă pe prevenție sistemică și nu pe intervenție reactivă. Extragerea copilului din mediu înseamnă o intervenție reactivă. Noi trebuie să gândim politici înainte de a ajunge acolo.

Integrarea psihologiei, dezvoltării și sănătății mintale în educație este extrem de importantă. Adică noi trebuie să vedem de ce acel copil este bully. Poate să fie într-adevăr dintr-o problemă pe care dumneavoastră ați enumerat-o, dar poate să vină și pe elementul de lipsă de afecțiune și de atenție și de recunoaștere din familie.

Este foarte important să existe permanent promovarea aceasta a empatiei, gândirii critice și reglării emoționale, iar educatorii trebuie să fie agenți de reziliență și de promovare a acestor politici. În momentul în care sesizează că există un astfel de copil, ei trebuie să tragă un semnal de alarmă, nu să-l izoleze, sub nicio formă, dar să încerce să găsească soluții de adaptare a lui la ceea ce există acolo", a spus prof. univ. dr. Mihaela Rus la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV şi Părinţi şi Pitici.

Video: