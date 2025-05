Cum influențează stereotipurile consumul de carne roșie în rândul tinerilor bărbați. Explicația Mihaelei Bilic

Mihaela Bilic a vorbit despre raportul „High Steaks: How Young Men are Beefing up their Diets”, care subliniază creșterea consumului de carne roșie în rândul tinerilor bărbați, în special ca o formă de expresie a masculinității. Ea a menționat că acest comportament alimentar este influențat nu doar de dorința de a îmbunătăți sănătatea și condiția fizică, dar și de presiunea socială și influența rețelelor de socializare.

„Carnea roșie, noul simbol al masculinității

Un raport recent publicat de organizația caritabilă de mediu Hubbub atrage atenția asupra unei tendințe îngrijorătoare în rândul tinerilor bărbați cu vârste între 16 și 24 de ani: consumul în creștere de carne roșie, în special ca expresie a masculinității. Studiul evidențiază modul în care rețelele de socializare și cultura digitală contribuie la formarea comportamentului alimentar.

Potrivit raportului „High Steaks: How Young Men are Beefing up their Diets”, cei care mănâncă zilnic carne sunt motivați de dorința de a-și îmbunătăți sănătatea și condiția fizică, dar și de influența grupului social", a scris Mihaela Bilic.

„Imaginea bărbatului puternic: carnea ca simbol cultural"

Medicul nutriționist a vorbit despre asocierea cărnii cu forța și masculinitatea, subliniind cum aceste stereotipuri sunt întărite în prezent de rețelele sociale. De asemenea, a discutat despre reticența tinerilor bărbați față de alimentele pe bază de plante, arătând că doar o mică parte dintre aceștia se simt confortabil să le consume în prezența altora.

„De-a lungul istoriei, carnea a fost adesea asociată cu forța, vitalitatea și virilitatea. În prezent, aceste stereotipuri sunt întărite și propagate prin intermediul rețelelor sociale, în special în spațiile dominate de „manosferă”- un curent online centrat pe idei tradiționaliste despre gen și masculinitate.

În ciuda presiunii sociale, alimentele pe bază de plante rămân în plan secund. Datele studiului arată că doar 17% dintre tinerii bărbați se simt confortabil să consume alimente vegetale în prezența prietenilor sau a familiilor. În plus, bărbații sunt considerabil mai puțin dispuși decât femeile să se identifice ca vegetarieni sau să adopte o dietă bazată pe plante. Această reticență este amplificată de o narațiune publică care adesea atribuie Generației Z o deschidere mai mare față de alternative alimentare sustenabile — o realitate contestată de concluziile raportului Hubbub", a scris medicul nutriționist.

„Reformularea mesajului despre etică, sănătate și performanță"

Mihaela Bilic a vorbit despre propunerea organizației Hubbub de a reformula mesajul privind reducerea consumului de carne, recomandând comunicarea beneficiilor alimentelor pe bază de plante în termeni de performanță fizică, energie și estetică pentru a atrage tinerii bărbați.

„Pentru a contracara aceste tendințe, organizația Hubbub propune o reformulare strategică a discursului legat de reducerea consumului de carne. În loc să se pună accent pe etică sau schimbări climatice, recomandarea este ca beneficiile alimentare bazate pe plante să fie comunicate în termeni de performanță fizică, energie și estetică — factori mai atrăgători pentru publicul masculin tânăr.

În același timp, se cere implicarea industriei alimentare și a influencerilor în transmiterea unui mesaj pozitiv despre alternative vegetale. Scopul nu este demonizarea consumului de carne, ci deschiderea unor opțiuni alimentare diverse și sustenabile.

Personal, eu nu pot decât să mă bucur de așa concluzii, viața nu ar avea gust fără carne și brânză!", a scris Mihaela Bilic pe pagina de Facebook.

