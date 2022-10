Cum a reușit Luminița Anghel să slăbească 10 kilograme: "Prin această metodă slăbesc vedetele, la Hollywood, pentru rolurile lor"

"Fac sport outdoor, sport stradal, se cheamă mers sportiv, un fel de maraton, dar mai simplu, pentru necunoscători. Mers rapid cu alergare pe întoarcerile pe străzi – 10 km pe zi. Am niște fete care m-au atras în această nebunie, suntem o gașcă de gagici care facem acest sport. Ele împlinesc 2 ani în octombrie, eu fac un an și 6 luni acum.

Țin celebrul fasting, adică mâncat după 18 ore micul dejun, 4 ore distanță între micul dejun și prânz minim și ultima masă la 5 după amiază. Prin această metodă slăbesc vedetele la Hollywood pentru rolurile lor, a fost probată, este de succes și recunosc că și pe mine a funcționat fantastic', a declarat, pentru Unica.ro, Luminița Anghel.

"Am slăbit 10 kg din momentul în care am început. Anul trecut în luna mai aveam 63 kg, iar acum am 53 kg. Este stilul meu de viață să fac mișcare", a mai spus ea.

" Am tras foarte tare, am ajuns și la un control"

În urmă cu 3 ani, vedeta a ajuns la medic din cauza unei probleme de sănătate.

“Am avut o tromboză pe piciorul drept, în 2019, și doctorul mi-a recomandat minim 4 km pe zi. Am început prin bandă, pentru că am bandă de alergat acasă, și îngerașul păzitor mi le-a trimis pe aceste fete care m-au atras în acest sport stradal. La început, am avut foarte multe probleme, pentru că până mi-am găsit încălțămintea potrivită a fost foarte complicat. Am avut vreo 8 sau 9 perechi de încălțări. Într-un final, am găsit-o pe cea potrivită printr-o recomandare a unui atlet de performanță, pentru că nu reușeam. Eram plină tot timpul de bășici, de vânătăi, de bătături, de răni la picioare. Am tras foarte tare, am ajuns și la un control, un RMN pe gamba dreaptă pentru că aveam dureri foarte mari”, a povestit Luminița Anghel.

Anul trecut, cântăreața a dezvăluit că s-a redescoperit cel mai mult în perioada pandemiei, datorită faptului că nu a mai avut concerte și o viață atât de haotică. Aceasta a putut să-și facă zilnic un program pe care să-l respecte cu sfințenie.

"Vin dintr-o familie de grași"

"Vin dintr-o familie de grași. Și am avut parte de o frustrare continuă pentru a îmi menține silueta. Nu puteam să mănânc tort la o zi onomastică, o sarma de Crăciun și așa mai departe. Totul era așa în limita bunului simț. Am avut mari probleme de greutate.

Mi-au trebuit câțiva ani pentru a fi din nou fericită în pielea mea. Eu știu că fiecare femeie e frumoasa în felul ei, indiferent de kilograme, dar eu dacă ma uit în pozele mele vechi nu mă plac. Acum sunt cea mai fericită. Am ajuns într-un punct care mă mulțumește și îmi aduce zâmbetul pe buze", a declarat Luminița Anghel, la PRO TV.

Luminița Anghel a mai spus că aleargă 10 kilometri pe zi, împreună cu două prietene și că niciodată nu a fost mai în formă.

"Când mă privesc în pozele din trecut nu mă plac. Nemâncatul seara, după ora 18, a funcționat întotdeauna. Și moderația. Rezultatele pe măsură au venit, în cazul meu, odată cu începerea sportului. Am găsit această gașcă de fete cu care eu fac sport zi de zi. Zece kilometri pe zi, mers alert, un fel de maraton. La început îi parcurgeam într-o oră patruzeci de minute, acum am ajuns să îi parcurgem și într-o oră douăzeci și patru”, a povestit Luminița. Citește mai departe>>

