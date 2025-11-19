€ 5.0889
|
$ 4.3980
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0889
|
$ 4.3980
 
DCNews Stiri Cum a ajuns un oraș deșertic să fie noul refugiu al celor sătui de viața scumpă
Data actualizării: 22:38 19 Noi 2025 | Data publicării: 22:38 19 Noi 2025

Cum a ajuns un oraș deșertic să fie noul refugiu al celor sătui de viața scumpă
Autor: Alexandra Curtache

Arizona Foto: Unsplash
 

Un oraș din deșertul Arizonei, situat aproape de granița cu California, a devenit un magnet pentru californienii care caută să scape de prețurile exorbitante și de politica liberală a statului.

Lake Havasu City, celebru pentru podul London Bridge reconstruit cărămidă cu cărămidă, a atras în 2023 peste 5.300 de californieni care și-au mutat definitiv domiciliul, potrivit datelor Los Angeles Times.

Californienii aleg deșertul pentru trai mai accesibil

Lake Havasu City se află vizavi de California, peste râul Colorado, un stat cunoscut pentru costul ridicat al vieții și rata ridicată a criminalității. Zona a fost mult timp un loc preferat pentru case de vacanță și escapade de primăvară, dar pandemia a schimbat dinamica: tot mai mulți californieni aleg să se stabilească permanent aici, chiar în deșert. Amber Whitehead este una dintre ele.

„Costul vieții în California a devenit ridicol, așa că am decis să vindem”, a declarat Whitehead pentru Los Angeles Times, conform Daily Mail. Familia sa a petrecut un an împărțindu-și timpul între Arizona și California înainte de a vinde casa din județul Tuolumne în 2024.

Podul London Bridge - un simbol istoric al orașului

Orașul a devenit cunoscut în 1968, când inventatorul Robert McCulloch Sr., venit din California, a adus podul London Bridge din Anglia și l-a reconstruit în Lake Havasu City. McCulloch și-a dorit să atragă oameni în oraș, cumpărând podul cu 2,4 milioane de dolari. Deși un mit urban spune că ar fi crezut că achiziționează Tower Bridge, familia și orașul susțin că este doar o legendă.

Astăzi, podul este una dintre principalele atracții turistice, iar orașul se mândrește cu proporția mare de californieni printre locuitorii săi: aproximativ doi la unu aleg să se stabilească aici, comparativ cu arizonienii.

Prețuri mai mici și oportunități pentru locuințe

Pentru Whitehead și iubitul său, diferența de preț a fost decisivă. Potrivit Zillow, prețul mediu al unei case în California este de aproximativ 761.000 de dolari, în timp ce în Lake Havasu City este de 435.000 de dolari - cu 55% mai mic. Interesul crescut al californienilor a dus la creșterea valorii proprietăților, însă prețurile rămân semnificativ mai mici decât pe Coasta de Vest.

Agentul imobiliar Kristina Horton, care a ajuns în oraș în 2004, a remarcat că numărul caselor de peste un milion de dolari a crescut de la 10 în 2019 la peste 100 astăzi. „Chiar dacă mulți dintre ei erau din California, părerea lor părea să se schimbe pe măsură ce se mutau aici”, a spus Horton pentru Los Angeles Times.

Exodul din statele liberale continuă

California și New York au înregistrat cele mai mari pierderi de populație între martie 2024 și martie 2025, cu 15.568 și, respectiv, 6.099 de persoane plecate, conform datelor Consumer Affairs. Locuințele reprezintă unul dintre principalele motive pentru relocare, iar Arizona, alături de Texas, Florida și Carolina de Nord, este printre principalele destinații.

Statele cu costuri mari și politici liberale devin tot mai puțin accesibile, în timp ce orașe precum Lake Havasu City oferă oportunități mai rezonabile și un stil de viață mai relaxat, atrăgând noi locuitori care doresc să evadeze din „paradisurile liberale”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

viata scumpa
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Cum să faci un covrig umplut direct la tine în bucătărie
Publicat acum 18 minute
Cum recunoști un anevrism aortic rupt și ce trebuie să faci imediat. Prof. dr. Horațiu Moldovan (SANADOR), explicații / video
Publicat acum 46 minute
Bolojan i-a trasat sarcinile vicepremierului Oana Gheorghiu
Publicat acum 52 minute
NASA spune ce este, de fapt, 3I/ATLAS. Imaginile zilei cu misteriosul obiect cosmic / foto în articol
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Forță, luptă și speranță pe două continente diferite: cum s-au descurcat cele trei tenismene românce
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan. A venit confirmarea!
Publicat acum 15 ore si 26 minute
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban rupe tăcerea după despărțirea de Nicușor Dan
Publicat pe 18 Noi 2025
”Are gust de pastile. Să se sesizeze careva!”. Probleme pentru Aqua Carpatica. Marile magazine acceptă retururile fără comentarii
Publicat pe 18 Noi 2025
Ciolacu: Dacă se întâmplă așa ceva, votez la vedere moțiunea de cenzură!
 
explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close