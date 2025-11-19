Cum a ajuns un oraș deșertic să fie noul refugiu al celor sătui de viața scumpă

Lake Havasu City, celebru pentru podul London Bridge reconstruit cărămidă cu cărămidă, a atras în 2023 peste 5.300 de californieni care și-au mutat definitiv domiciliul, potrivit datelor Los Angeles Times.

Californienii aleg deșertul pentru trai mai accesibil

Lake Havasu City se află vizavi de California, peste râul Colorado, un stat cunoscut pentru costul ridicat al vieții și rata ridicată a criminalității. Zona a fost mult timp un loc preferat pentru case de vacanță și escapade de primăvară, dar pandemia a schimbat dinamica: tot mai mulți californieni aleg să se stabilească permanent aici, chiar în deșert. Amber Whitehead este una dintre ele.

„Costul vieții în California a devenit ridicol, așa că am decis să vindem”, a declarat Whitehead pentru Los Angeles Times, conform Daily Mail. Familia sa a petrecut un an împărțindu-și timpul între Arizona și California înainte de a vinde casa din județul Tuolumne în 2024.

Podul London Bridge - un simbol istoric al orașului

Orașul a devenit cunoscut în 1968, când inventatorul Robert McCulloch Sr., venit din California, a adus podul London Bridge din Anglia și l-a reconstruit în Lake Havasu City. McCulloch și-a dorit să atragă oameni în oraș, cumpărând podul cu 2,4 milioane de dolari. Deși un mit urban spune că ar fi crezut că achiziționează Tower Bridge, familia și orașul susțin că este doar o legendă.

Astăzi, podul este una dintre principalele atracții turistice, iar orașul se mândrește cu proporția mare de californieni printre locuitorii săi: aproximativ doi la unu aleg să se stabilească aici, comparativ cu arizonienii.

Prețuri mai mici și oportunități pentru locuințe

Pentru Whitehead și iubitul său, diferența de preț a fost decisivă. Potrivit Zillow, prețul mediu al unei case în California este de aproximativ 761.000 de dolari, în timp ce în Lake Havasu City este de 435.000 de dolari - cu 55% mai mic. Interesul crescut al californienilor a dus la creșterea valorii proprietăților, însă prețurile rămân semnificativ mai mici decât pe Coasta de Vest.

Agentul imobiliar Kristina Horton, care a ajuns în oraș în 2004, a remarcat că numărul caselor de peste un milion de dolari a crescut de la 10 în 2019 la peste 100 astăzi. „Chiar dacă mulți dintre ei erau din California, părerea lor părea să se schimbe pe măsură ce se mutau aici”, a spus Horton pentru Los Angeles Times.

Exodul din statele liberale continuă

California și New York au înregistrat cele mai mari pierderi de populație între martie 2024 și martie 2025, cu 15.568 și, respectiv, 6.099 de persoane plecate, conform datelor Consumer Affairs. Locuințele reprezintă unul dintre principalele motive pentru relocare, iar Arizona, alături de Texas, Florida și Carolina de Nord, este printre principalele destinații.

Statele cu costuri mari și politici liberale devin tot mai puțin accesibile, în timp ce orașe precum Lake Havasu City oferă oportunități mai rezonabile și un stil de viață mai relaxat, atrăgând noi locuitori care doresc să evadeze din „paradisurile liberale”.