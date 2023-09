Cu ce rămâne în mână românul după majorarea salariului minim. Dumitru Costin (BNS): Statul câștigă câteva miliarde bune

Preşedintele Blocului Naţional Sindical, a explicat că două treimi din suma cu care se majorează salariul minim se duc sub formă de venituri la bugetul de stat şi la bugetul de asigurări sociale, nu rămân în mâna individului. În plus, Dumitru Costin spune că statul câştigă astfel câteva miliarde de lei bune în urma creşterii salariului minim pe economie de la 3.000 la 3.300 de lei.



"În ceea ce priveşte salariul minim, discuţiile au fost în parametrii pe care eu vi i-am adus la cunoştinţă în decembrie anul trecut, când am atras atenţia cel puţin că acea deducere fiscală - şi am reamintit domnului Ciucă, prezent la întâlnire, şi domnului Cîciu - că noi am fost cei care am ridicat vălul de pe faimoasa bunăvoinţă a Guvernului României din decembrie anul trecut, care a zis "Uite, puteţi să beneficiaţi şi de această deducere fiscală de 200 lei pentru salariaţii plătiţi pe salariul minim", ca să încurajeze, chipurile, angajatorii să umble la salarii. Atunci am întrebat şi ne-au spus "1 an de zile"

Astăzi am constatat că această minune n-a durat nici măcar până în 31 decembrie anul curent. S-au gândit că, odată cu această Hotărâre de Guvern, să elimine şi acea prevedere care, în traducere liberă, înseamnă următoarele lucruri: 300 lei la brut, de la 3.000 la 3.300, din care 200 şi un pic de lei, respectiv 210 - 215 lei, se vor face venit la bugetul de stat şi la bugetul de asigurări sociale. Restul este suma netă care rămâne în mâna lucrătorului plătit cu un salariu minim mai mare, undeva la vreo 4 poli pe lună", a afirmat Costin, după discuţiile la Guvern pe marginea proiectului de lege privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung.

VEZI ȘI: Crește salariul minim de la 1 octombrie 2023. Anunțul Ministerului Muncii

Creşterea salariului minim de la 1 octombrie 2023, varianta propusă de Guvern





Potrivit acestuia, creşterea salariului minim de la 3.000 de lei la 3.300 de la 1 octombrie 2023 a fost varianta propusă de Guvern, urmând să existe în perioada următoare discuţii referitoare la valoarea salariului minim de la 1 ianuarie 2024.



"Creşterea salariului minim cu 300 lei, de la 3.000 actual la 3.300 la 1 octombrie a fost varianta propusă de Guvernul României prin hotărârea de Guvern pe care ne-au pus-o la dispoziţie. Mai mult, au anunţat că au disponibilitatea să ne vedem în două săptămâni, după ce vor traversa experimentul asumării răspunderii în Parlamentul României, pentru a avea o discuţie privitoare la valoarea salariului minim de la 1 ianuarie 2024", a continuat liderul BNS.

Președintele BNS, despre câți bani aduce la buget această măsură: Sunt câteva miliarde bune

Întrebat câţi bani va aduce această măsură la bugetul de stat, șeful BNS: "Statul câştigă 220. Câţi bani aduce la buget la această măsură? Păi să înmulţim 220 cu cel puţin 1.000.000 şi vreo 400.000 de salariaţi plătiţi pe salariul minim. Sunt câteva miliarde bune. Facem calculul şi vedem care e suma totală".



"Aşa cum încerc să vă explic, două treimi din sumele astea de bani se duc ca venituri la bugetul de stat şi la bugetul asigurării sociale, nu rămân în mâna individului", a subliniat el.



Salariul minim brut garantat în plată va creşte la 3.300 de lei de la 1 octombrie, s-a stabilit în cadrul Consiliului Naţional Tripartit (CNT), din care fac parte reprezentanţi ai Guvernului şi ai confederaţiilor sindicale şi patronale, a scris pe Facebook Cristian Vasilcoiu, secretar de stat în Ministerul Muncii.



Potrivit acestuia, în domeniul construcţiilor, salariul minim brut va fi de 4.500 de lei.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News