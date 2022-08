Cu cât a fost vândută mașina condusă de Prințesa Diana - Foto

Un Ford Escort RS Turbo Seria 1 din 1985, care a aparținut Dianei, Prințesa de Wales, s-a vândut cu 730.000 de lire sterline (857.712 USD) la o licitație, pe 27 august. Prețul final include prima de 12,5% a cumpărătorului, scrie Bloomberg.



Prețul stabilește un nou record uluitor pentru vânzările Ford Escort, decimând fostul record de 63.000 de lire sterline (73.900 de dolari) câștigat de un Ford Escort RS Turbo S1 alb din 1985, vândut la licitație în 2021. Vânzarea a depășit și prețul plătit pentru un Ford Escort Ghia, oferit de Prințul Charles Dianei ca și cadou de logodnă, care s-a vândut la licitație anul trecut pentru 47.000 de lire sterline (55.100 de dolari). Ford Escort Turbo sunt considerate mașini economice modeste și pot fi cumpărate pentru aproximativ 10.000 USD.

"Am vândut o serie de mașini care au avut un istoric regal, dar această mașină este specială prin raritatea, starea ei și kilometrajul. Piața adoră modelele Ford RS timpurii", a declarat Arwel Richards, specialist în mașini clasice Silverstone Auctions, într-un comunicat.

"Când mașinile regale vin la licitație, de obicei sunt Rolls-Royce sau Range Rover, așa că a oferi cel mai bun exemplu de hatchback sport al eroului clasei muncitoare cu o astfel de proveniență este poate unic și, prin urmare, foarte interesant", se mai arată în comunicat.

Cine este noul proprietar al mașinii

Potrivit BBC, automobilul a fost cumpărat de un britanic din Cheshire. Licitatorul și-a exprimat surprinderea când suma licitată a crescut, comentând: "500.000 de lire sterline pentru un Ford Escort? N-am spus niciodată asta până acum".



Licitatorul Jonathan Humbert a declarat că a existat un interes enorm pentru vehicul, care a primit cel mai mare număr de oferte telefonice în ultimii 12 ani. Humbert a mai spus că mașina reprezintă o "bucată de istorie".



Prințesa Diana a preferat să-și conducă propriul autoturism. Se crede că mașina vândută sâmbătă este unică ca primul și singurul RS Turbo Seria 1 de culoare neagră - așa cum sa convenit între S014 și Ford din motive de discreție - în locul modelului obișnuit fabricat pe culoarea alb.



