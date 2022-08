Autoturismul condus de Prințesa Diana va fi scos la licitație în acest weekend

Unul dintre cele 130 de loturi scoase la vânzare sâmbătă, RS Turbo Series 1 Escort, i-a aparținut Dianei între 1985 și 1988. Silverstone Auctions se așteaptă ca valoarea acestuia să ajungă la peste 100.000 de lire sterline (118.000 USD). RS Turbo Seria 1 a fost de obicei realizat în alb, dar poliția familiei regale a cerut ca a Dianei să fie vopsită în negru ”pentru discreție”, au spus licitatorii, acest lucru făcându-l unic. Vehicului are aproximativ 40.000 de kilometri rulați, potrivit CNN.

A conduce o astfel de mașină este ”o alegere foarte curajoasă”, a declarat Arwel Richards, specialist în mașini clasice la Silverstone Auctions, pentru Reuters, adăugând: "Toți ceilalți membri ai familiei regale ar merge prin Londra în spatele... unei mașini oficiale... dar ea a preferat o mașină pe care ați vedea-o într-o zonă de locuințe, nu în afara palatului."

Săptămâna viitoare se împlinesc 25 de ani de când Diana a murit, la vârsta de 36 de ani.

Printesa Diana şi-ar fi prezis moartea, indică un nou documentar

La şase ani de la moartea prinţesei Diana, investigatorii francezi ar fi primit un mesaj în care aceasta "şi-ar fi prezis moartea", arată un nou documentar.

Mesajul în care Prinţesa Diana "şi-a prevestit" moartea, cunoscut sub numele de "Mishcon Note", a fost transmis anchetatorilor francezi abia la şase ani după accidentul de maşină mortal de la Paris, pe 31 august 1997, în care Lady Di şi-a pierdut viaţa, precizează un nou documentar intitulat "Investigating Diana: Death In Paris", realizat de postul britanic Channel 4 şi Discovery Plus, transmis cu câteva zile înainte de aniversarea a 25 de ani de la moartea prinţesei.

Este redeschis cazul din 1995, în care avocatul lui Lady D, Victor Mishcon (de unde şi numele mesajului), a obţinut o declaraţie de la clienta sa: Diana susţinea, pe baza a ceea ce i-a comunicat o sursă neprecizată, că s-ar fi făcut eforturi pentru "a scăpa de ea" până în aprilie 1996 şi asta s-ar fi datorat unui accident de maşină, care ar fi ucis-o sau ar fi rănit-o.

Biletul ar fi fost livrat de avocat la Scotland Yard, după accidentul din 1997 de la Pont de l'Alma din Paris. Dar, conform documentarului, a fost transmis anchetatorilor francezi abia şase ani mai târziu, scrie Rador.

Prinţul William, scrisoare emoţionantă în ziua care Prinţesa Diana ar fi făcut 61 de ani: I-aţi păstrat vocea vie

Prințul William a împărtăşit o scrisoare emoționantă în ziua în care mama sa, Prințesa Diana, ar fi împlinit 61 de ani: „Voi toți i-ați păstrat vocea vie, arătând lumii cum fiecare acțiune mică contează, cum bunătatea este încă apreciată”.

Harry și William au stat despărțiți în ziua în care mama lor ar fi împlinit 61 de ani: Ducele de Sussex le-a mulțumit câștigătorilor premiului Diana pentru că "i-au păstrat focul viu" în cadrul unei ceremonii virtuale, în timp ce fratele său a trimis o scrisoare.

Prințul Harry a apărut fără fratele său, prințul William, în timp ce a adus un omagiu moștenirii mamei sale, prezentând premiile Diana, la cea de-a 61-a aniversare a acesteia, conform Daily Mail.

Ducele de Sussex a împărtășit o serie de mesaje video către tinerii laureați în cadrul ceremoniei virtuale care a fost difuzată online, spunându-le că încă se gândește la ea în fiecare zi, scrie Mediafax.

"Îi văd moştenirea când mă uit la propriii mei copii"

„Nu a existat o zi în ultimele două decenii și jumătate în care să nu mă gândesc la emoția pe care a lăsat-o, nu doar asupra mea și a fratelui meu, ci asupra vieților noastre, a tuturor", a spus el: „Văd moștenirea lăsată de ea în voi toți. Văd moștenirea ei într-o comunitate Diana Award care se întinde pe mai multe generații. Îi văd moștenirea de fiecare dată când mă întâlnesc cu familii, tineri și copii din toate colțurile lumii. Și văd moștenirea lăsată de mama mea atunci când mă uit la proprii mei copii în fiecare zi".

