Creșterea TVA în HoReCa, un nou cartof fierbinte în coaliție. ”Este de ajuns”

Creşterea TVA în domeniul HoReCa nu ar fi o măsură benefică pentru cei care au investit în turismul din România, consideră secretarul general al Guvernului, Radu Oprea.

Radu Oprea a declarat vineri că este suficient cât a crescut TVA pentru domeniul HoReCa. Secretarul general al Guvernului a fost întrebat, ca fost ministru al Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, dacă TVA pentru HoReCa ar putea ajunge la 21% şi când s-ar putea ajunge în acest punct.

"Nu cred că este benefică o astfel de măsură pentru HoReCa"





"Răspunsul de autoritate ar trebui să fie al ministrului Finanţelor Publice şi al premierului României. Am fost şi am vorbit cu foarte mulţi antreprenori din HoReCa în ultima perioadă. Litoralul de anul ăsta nu pare să fi avut aceeaşi încărcare ca anul trecut. Eu cred că trebuie făcută o analiză foarte serioasă asupra cauzelor şi în funcţie de acest lucru decis asupra creşterii sau nu a TVA pentru HoReCa. Personal, nu cred că este benefică o astfel de măsură pentru HoReCa, pentru cei care au investit în turism în România", a spus Oprea într-o conferinţă de presă la sediul central al PSD.

Potențial turistic foarte mare





"Trebuie să fim şi într-o zonă de concurenţă, dacă vreţi, că ea este reală, cu celelalte state care ne sunt vecine. Şi dacă ne uităm, există TVA diferenţiat pentru HoReCa şi în Bulgaria, şi în Ungaria, şi în celelalte state membre. Şi atunci cred că trebuie să găsim o decizie înţeleaptă. Personal, cred că este suficient cât a crescut TVA în HoReCa", a conchis acesta.

