Data publicării:

EXCLUSIV  Cresc din nou ratele pentru românii cu credite. Mircea Coșea explică ce ar putea însemna „falimentul personal“

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Economie
FOTO: Agerpres
FOTO: Agerpres

Creşterea indicelui IRCC de la 5,55% la ~6,06% de la 1 octombrie 2025 are mai multe implicații pentru românii care au credite cu dobândă variabilă. Mircea Coșea, profesor de economie, a explicat ce va însemna acest lucru din punct de vedere economic pentru cetățeni.

Începând de la 1 octombrie 2025, IRCC trimestrial va fi de 6,06%, comparativ cu 5,55%, cât este în prezent. Acest lucru înseamnă că dobânda variabilă la creditele care se bazează pe formula (IRCC + marja băncii) va crește, ceea ce duce la rate lunare mai mari pentru cei care au astfel de credite. De pildă, pentru un credit de 250.000 lei, pe 30 de ani, cu dobândă de tip IRCC + 3,50%, rata va crește de la 2.021 lei la 2.113 lei, adică o creștere cu 92 lei pe lună.

Într-un interviu exclusiv pentru DC News, Mircea Coșea, profesor de economie, a explicat ce va însemna această creștere, care se suprapune pe alte creșteri de taxe și pe inflație, pentru sute de mii de români.

„Cred că vom ajunge până la urmă aproape de ceea ce se numește falimentul personal. Numărul creditelor neperformante a început deja să crească - nu este încă semnificativ - dar e o creștere. Falimentul personal înseamnă că oamenii nu își mai pot plăti creditul, iar banca reacționează într-un fel sau altul, până la preluarea garanției, în cele mai multe cazuri, locuința.

Este o situație care e foarte îngrijorătoare, fiindcă această creștere vine pe fundalul unor creșteri generalizate ale cheltuielilor și obligațiilor pe care le au cetățenii României începând de la 1 octombrie. Lucrurile deja au început să se strice odată cu așa-numitul Pachet 1 de măsuri. Inflația crește și deocamdată nu poate fi oprită, pentru că Guvernul nu vrea să o oprească, fiindcă trăiește prin inflație. Inflația alimentează bugetul într-o manieră în care sărăcește populația și mediul de afaceri. Guvernul nu are în vedere protecția populației și a mediului de afaceri, ci doar cifrele care arată capacitatea lui de a reduce deficitul bugetar, care și așa nu este foarte eficientă“, a explicat Mircea Coșea.

CITEȘTE ȘI                   -                  EXCLUSIV  România, țara în care unii copii merg la școală doar pentru corn și lapte. Efectul măsurilor Guvernului / video

Foto: Agerpres

Șomajul, o altă problemă cu care se va confrunta România în următoarea perioadă

Profesorul de economie a atras atenția și asupra creșterii șomajului, pe de o parte ca urmare a disponibilizărilor masive pe care Guvernul României le face în administrația publică, iar pe de altă parte ca urmare a falimentului IMM-urilor, dar și a relocării unor multinaționale din țara noastră.

„Pe de altă parte, facturile cresc și ele, se așteaptă o creștere la carburanți, un efect în lanț prin care vor fi afectate toate celelalte prețuri, și pe ansamblu nu putem să excludem o situație extrem de îngrijorătoare pe care România nu a cunoscut-o până acum și anume creșterea șomajului, prin politica pe care domnul Bolojan o practică, aceea de a reduce numărul de salariați din diferite domenii ale administrației publice fără să aibă o anumită prioritizare în funcție de nevoile și dimensiunile acestei disponibilizări.

Șomajul pe care domnul Bolojan îl generează în sectorul administrației publice nu este singurul element de șomaj din România. Șomajul apare în două domenii, la întreprinderile mici și mijlocii, care vor avea un număr important de falimente în viitor, pentru că nu mai pot fi plătite taxele, impozitele și facturile, și mai ales la societăți cu capital străin sau chiar multinaționale, care se retrag din România. Acest lucru e vizibil și aproape zilnic vedem cum anumite secții, puncte de lucru sau chiar întreprinderi mai mari ale capitalului străin își încheie activitatea.

Vom avea o toamnă târzie foarte complicată, iar rezultatele pe care acest guvern le spera din punct de vedere al reducerii deficitului sunt nule. Faptul că nu se mai pot plăti ratele este doar o parte - pentru unii foarte dureroasă - dar doar o parte a greutăților pe care cetățenii le vor avea în viitor“, a conchis profesorul de economie Mircea Coșea.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Cresc din nou ratele pentru românii cu credite. Mircea Coșea explică ce ar putea însemna „falimentul personal“
18 sep 2025, 12:13
Napolact, în mâinile unui oligarh apropiat de Viktor Orbán. Burduja: Motiv de îngrijorare pentru securitatea României
17 sep 2025, 20:08
Alexandru Nazare, despre contextul fiscal-bugetar actual: Avem toate ingredientele să îl depăşim până la sfârşitul anului 2026
17 sep 2025, 16:59
ABA D-L se contrazice. Spune că nu dă autorizaţii de festival, dar iată factura!
17 sep 2025, 14:34
„Tot litoralul este ilegal”: Dezvăluirea care zguduie turismul românesc / video
17 sep 2025, 10:09
Apele Române, stat în stat. Litoralul, acaparat de „statul paralel”? Mărturia unui investitor
17 sep 2025, 12:30
ParintiSiPitici.ro
Un profesor Harvard explică cele trei reguli pe care orice părinte trebuie să le urmeze dacă vrea să își crească copilul fericit și cu valori puternice
17 sep 2025, 19:40
Este vestea momentului de la Bruxelles pentru fermierii români: Vin banii! România primește aproape cea mai mare sumă
15 sep 2025, 19:40
Mihai Daraban (CCIR): Există o teamă în rândul oamenilor de afaceri inspirată mai mult din ceea ce văd la televizor decât din realitate
15 sep 2025, 14:42
Indicele ROBOR urcă din nou. Ce înseamnă asta pentru creditele românilor
15 sep 2025, 12:59
Agenţia Moody's, semnal de alarmă privind implementarea planului de consolidare fiscală
13 sep 2025, 11:33
Economistul Adrian Negrescu, după raportul FMI: Vom vedea ori o creștere a cotei unice, ori impozit progresiv
12 sep 2025, 14:57
Creșterea TVA în HoReCa, un nou cartof fierbinte în coaliție. ”Este de ajuns”
12 sep 2025, 14:27
Curs valutar BNR 12 septembrie - cotațiile zilei. Ce se întâmplă cu leul
12 sep 2025, 13:54
La ce se așteaptă FMI de la economia României în 2025 și 2026. Concluzii după vizita în țara noastră
12 sep 2025, 08:32
Mircea Coșea: Discuții pe marginea bugetului european 2028-2035
11 sep 2025, 16:00
Curtea de Arbitraj Comercial Internațional implicată în organizarea Istanbul Arbitration Days 2025
11 sep 2025, 15:48
Mihai Volf este noul director general interimar al ELCEN
11 sep 2025, 14:40
Curs valutar BNR 11 septembrie. Câți lei costă azi 1 euro
11 sep 2025, 14:33
Raport INS: Exporturile României de produse din tutun se ridică în 2024 la peste 2 mld. de euro, cu o contribuție pozitivă de 1,5 mld. euro a sectorului de tutun la balanța comercială a țării
11 sep 2025, 11:01
Inflația a bubuit. Adrian Negrescu: Vine apogeul! Mare problemă, tratată catastrofal!
11 sep 2025, 13:04
Elon Musk are un nou rival: CEO-ul Tesla riscă să piardă titlul de cel mai bogat om din lume. Cine îl ajunge din urmă
11 sep 2025, 11:00
Mihai Daraban (CCIR), întâlnire oficială cu președintele Camerei de Comerț din  Ucraina în contextul cooperării economice regionale
11 sep 2025, 10:01
Rata inflației, la 9,9% în august/ Mugur Isărescu: Avem o cocoașă frumușică. Trei șocuri majore...
11 sep 2025, 09:11
Nicușor Dan, contrazis de Elena Cristian: Cât va dura, de fapt, criza economică în România
10 sep 2025, 21:16
SALROM dă vina pe Radu Miruță pentru dezastrul de la Salina Praid: Ar fi trebuit să cunoască legislația în domeniu
10 sep 2025, 16:00
Curs valutar BNR 10 septembrie 2025
10 sep 2025, 14:20
Economistul Adrian Negrescu, "alternativă la creșterea vârstei de pensionare"
10 sep 2025, 13:37
Cum a ajuns investiția pe 31.400 mp a lui Alin Bucur să fie blocată de 78 mp și de câteva articole denigratoare de presă. Chiar Apele Române o spune
10 sep 2025, 11:31
Mihai Daraban (CCIR), în dialog cu reprezentanții The Heritage Foundation privind dezvoltarea economică regională
10 sep 2025, 08:08
Prețul aurului, nouă scumpire explozivă. Curs valutar BNR 9 septembrie 2025
09 sep 2025, 14:04
Cum să-ți cumperi aur ca un investitor: este cel mai sigur, investiție de salvare! Sfaturile economistului Adrian Negrescu
08 sep 2025, 15:17
Câștiguri sigure, fără impozit. În ce să investești acum
08 sep 2025, 10:14
Premierul Greciei, anunț surpriză pentru cetățeni. Mulți scapă complet de impozitul pe proprietate
07 sep 2025, 10:46
OMV Petrom ar da afară, dintr-un foc, 1000 de angajați din România. Reacția companiei, Ministerul cere explicații. ”Am fost șocați”
06 sep 2025, 20:40
Românii au probleme cu banii. 15% nu şi-au putut achita la timp cheltuielile în 2024
06 sep 2025, 10:14
CCIR, un nou mandat ca membru în Consiliul General al Federației Mondiale a Camerelor de Comerț
06 sep 2025, 07:20
COTAR acuză un nou caz tip City Insurance şi Euroins, cu un asigurator RCA
05 sep 2025, 18:46
Prof. Coșea, atenționare despre China în Europa. Cum a scos portul Pireu din criză și a creat peste 4300 de locuri de muncă
05 sep 2025, 17:05
ANAF, precizări despre plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
05 sep 2025, 14:05
Sezonul turistic din România, în cădere liberă în 2025
05 sep 2025, 10:06
Schema prin care firme de panouri fotovoltaice ar fi dat o țeapă de 3 milioane de lei statului român
04 sep 2025, 23:36
Bani de la stat pentru firmele care angajează victime ale violenței domestice. Suma pe care o vor primi lunar
04 sep 2025, 20:59
Termocentrala de la Iernut, nou blocaj. Ministrul Energiei vrea să rezilieze contractul. S-a întâmplat și-n 2021
04 sep 2025, 16:44
Nicoleta Eftimiu, noul general manager pentru divizia de Pet Nutrition a Mars în România
04 sep 2025, 10:55
Tensiuni la vârful CFR Călători. Ședință de urgență a CA, după adresa lui Traian Preoteasa
03 sep 2025, 18:44
CCIR și Ambasada Republicii Peru consolidează parteneriatul economic dintre cele două state
03 sep 2025, 13:57
FMI vine miercuri la București pentru o analiză a ultimelor evoluții economice
03 sep 2025, 09:44
CFR Călători, în pragul incapacității de plată. Directorul general vrea mai mulți bani de la stat
02 sep 2025, 22:44
Ilie Bolojan anunță în ce domeniu crește TVA-ul, dacă nu ies bine la evaluarea din octombrie
02 sep 2025, 20:17
Escrocherie cu apartamente de pe Booking și Airbnb, postate pe Olx pentru închiriere pe termen lung. Schema de înșelăciune
02 sep 2025, 16:26
FNGCIMM - ADR CENTRU, noi instrumente financiare pentru sprijinirea IMM-urilor
02 sep 2025, 14:57
Cele mai noi știri
acum 2 minute
Polonia raportează o creștere a activității dronelor în apropierea frontierei cu Belarus
acum 5 minute
Risc de război la nivel global și criză de resursă umană în România. Cele mai mari amenințări pentru noi
acum 15 minute
Ce să nu faci niciodată dacă ai cancer. Conf. univ. dr. Lucia Stănculeanu, explicații / video
acum 16 minute
Eclipsă de Soare, 21 septembrie. Noi capitole pentru patru zodii - VIDEO
acum 18 minute
Ești sau nu conștient în comă? O tânără care a trăit 16 zile între vis și realitate a povestit ce a simțit
acum 43 de minute
Decizia lui Trump privind „Antifa”, efecte asupra României?! Analiza lui Chirieac
acum 48 de minute
România se îndreaptă către alegeri anticipate?! Previziunea lui Mircea Coșea
acum 57 de minute
România, piață de desfacere pentru UE: Importuri masive de produse alimentare și carne de porc / video
Cele mai citite știri
pe 17 Septembrie 2025
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
acum 6 ore 29 minute
Mircea Badea, apel de ultimă oră la Nicușor Dan
pe 17 Septembrie 2025
Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video
pe 17 Septembrie 2025
Drona care a survolat obiective guvernamentale poloneze aparținea unui ucrainean. Decizia autorităților de la Varșovia
pe 17 Septembrie 2025
Ce se ascunde în spatele primirii fastuoase a lui Trump în Marea Britanie. Analiza lui Chirieac
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel