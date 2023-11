Cozi la implant! Neuralink, sub îndrumarea lui Elon Musk, pornește la drum

Mii de indivizi și-au exprimat dorința de a avea cipuri implantate în creier, în urma aprobării primite de la autorități la începutul acestui an pentru începerea testelor pe oameni, conform informațiilor furnizate de Bloomberg. Startup-ul responsabil este Neuralink, fondat de Elon Musk.

Startup-ul cu tehnologie de cipuri cerebrale vizează implementarea unui dispozitiv care să funcționeze ca un „Fitbit în craniu”.

Raportul recent al Bloomberg, întocmit de biograful lui Elon Musk, Ashlee Vance, indică faptul că mii de persoane sunt interesate de aceste implanturi cerebrale dezvoltate de Neuralink.

Vance menționează că până în prezent, compania nu a realizat încă nicio implantare a dispozitivului la vreo persoană, dar intenționează să efectueze operații asupra a 11 voluntari anul viitor și peste 22.000 până în 2030.

La începutul acestui an, Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA a acordat aprobarea Neuralink, fondată de Musk în 2016, pentru a demara teste pe oameni pentru dispozitivul pe care Musk l-a descris ca fiind un „Fitbit în craniu".

FDA respinsese anterior, în martie, oferta Neuralink pentru teste pe oameni din cauza unor probleme de siguranță, a relatat Reuters. Se suspecta că firele conectate la cipul cerebral s-ar putea mișca în capul unui subiect sau că cipul s-ar putea supraîncălzi.

Teste pe oameni

În luna septembrie, compania a demarat procesul de recrutare pentru primele teste pe oameni. Neuralink a subliniat că caută persoane care suferă de paralizie la toate cele patru membre din cauza unei leziuni la nivelul măduvei spinării sau a sclerozei laterale amiotrofice.

Firma exprimă speranța că va dezvolta, în cele din urmă, un dispozitiv care va facilita o simbioză între oameni și mașini, permițând indivizilor să trimită mesaje sau să se joace doar prin intermediul gândurilor lor. Însă, înainte de toate, compania vizează să ofere ajutor persoanelor cu tulburări neurologice, conform informațiilor furnizate de Insider.

Vance, autorul biografiei din 2015 „Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future", a declarat în raportul său că, în ciuda „unei revărsări de interes din partea a mii de potențiali pacienți", compania era încă în căutarea primului voluntar sau a „cuiva dispus să i se îndepărteze o bucată din craniu de către un chirurg pentru ca un robot mare să poată introduce o serie de electrozi și fire super-subțiri în creierul său".

