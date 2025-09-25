Coreea de Nord poate produce sute de arme nucleare, avertizează Coreea de Sud

Coreea de Sud susține că Phenianul ar putea deține până la două tone de uraniu îmbogățit, suficiente pentru a produce un număr mare de arme nucleare, în pofida sancțiunilor impuse de-a lungul anilor, potrivit france24.

Se cunoaște de mult timp că statul nord-coreean deține o cantitate „semnificativă” de uraniu îmbogățit, material esențial pentru fabricarea focoaselor nucleare, potrivit Ministerului Apărării din Coreea de Sud.

Două tone de uraniu îmbogățit

Într-o rară declarație publică, ministrul sud-coreean pentru Reunificare, Chung Dong-young, a afirmat, joi, că „agențiile de informații estimează că stocul de uraniu îmbogățit al Phenianului, cu o puritate de peste 90%, ajunge la 2.000 de kilograme”.

„Chiar și în acest moment, centrifugele pentru uraniu din Coreea de Nord funcționează în patru locații”, a spus Chung Dong-young.

„Doar cinci până la șase kilograme de plutoniu sunt suficiente pentru a construi o singură bombă nucleară”, a adăugat el, precizând că cele 2.000 kg de uraniu îmbogățit, care ar putea fi rezervate exclusiv pentru producția de plutoniu, ar fi „suficiente pentru a produce un număr enorm de arme nucleare”.

Coreea de Sud vrea o întâlnire între Phenian și Washington

Chung a subliniat că „oprirea dezvoltării nucleare a Coreei de Nord este o chestiune urgentă”, dar a argumentat că sancțiunile nu vor fi eficiente și că singura soluție este un summit între Phenian și Washington.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat săptămâna aceasta că este deschis la negocieri cu SUA, dar cu o condiție.

Coreea de Nord, care a efectuat primul său test nuclear în 2006 și se află sub multiple sancțiuni ONU pentru programele sale nucleare interzise, nu a dezvăluit public detalii despre facilitățile sale de îmbogățire a uraniului până în septembrie anul trecut.

Există suspiciuni că țara deține mai multe facilități de îmbogățire a uraniului, inclusiv una la situl nuclear Yongbyon, pe care Phenianul a susținut că a dezafectat-o după negocieri, deși agenția de spionaj sud-coreeană raportează că aceasta a fost redeschisă în 2021.