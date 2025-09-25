€ 5.0754
|
$ 4.3210
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 12:03 25 Sep 2025

Coreea de Nord poate produce sute de arme nucleare, avertizează Coreea de Sud

Autor: Iulia Horovei
arme nucleare Photo by Jaxon Matthew Willis: https://www.pexels.com/photo/military-aircraft-weapons-display-at-air-show-33953218/ / Foto cu rol ilustrativ
 

Coreea de Sud susține că Phenianul deține cantități suficiente de uraniu îmbogățit pentru a produce un număr mare de arme nucleare.

Coreea de Sud susține că Phenianul ar putea deține până la două tone de uraniu îmbogățit, suficiente pentru a produce un număr mare de arme nucleare, în pofida sancțiunilor impuse de-a lungul anilor, potrivit france24.

Se cunoaște de mult timp că statul nord-coreean deține o cantitate „semnificativă” de uraniu îmbogățit, material esențial pentru fabricarea focoaselor nucleare, potrivit Ministerului Apărării din Coreea de Sud.

Două tone de uraniu îmbogățit

Într-o rară declarație publică, ministrul sud-coreean pentru Reunificare, Chung Dong-young, a afirmat, joi, că „agențiile de informații estimează că stocul de uraniu îmbogățit al Phenianului, cu o puritate de peste 90%, ajunge la 2.000 de kilograme”.

„Chiar și în acest moment, centrifugele pentru uraniu din Coreea de Nord funcționează în patru locații”, a spus Chung Dong-young.

„Doar cinci până la șase kilograme de plutoniu sunt suficiente pentru a construi o singură bombă nucleară”, a adăugat el, precizând că cele 2.000 kg de uraniu îmbogățit, care ar putea fi rezervate exclusiv pentru producția de plutoniu, ar fi „suficiente pentru a produce un număr enorm de arme nucleare”.

Coreea de Sud vrea o întâlnire între Phenian și Washington

Chung a subliniat că „oprirea dezvoltării nucleare a Coreei de Nord este o chestiune urgentă”, dar a argumentat că sancțiunile nu vor fi eficiente și că singura soluție este un summit între Phenian și Washington.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat săptămâna aceasta că este deschis la negocieri cu SUA, dar cu o condiție

Coreea de Nord, care a efectuat primul său test nuclear în 2006 și se află sub multiple sancțiuni ONU pentru programele sale nucleare interzise, nu a dezvăluit public detalii despre facilitățile sale de îmbogățire a uraniului până în septembrie anul trecut.

Există suspiciuni că țara deține mai multe facilități de îmbogățire a uraniului, inclusiv una la situl nuclear Yongbyon, pe care Phenianul a susținut că a dezafectat-o după negocieri, deși agenția de spionaj sud-coreeană raportează că aceasta a fost redeschisă în 2021.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

coreea de nord
coreea de sud
peninsula coreeana
phenian
seul
washington
sua
arme nucleare
uraniu
focoase nucleare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Echipamentele de bază în producția industrială modernă și rolul lor
Publicat acum 27 minute
Scântei în Coaliție. Chirieac, după ce Ilie Bolojan a pus diplomația în cui: E o joacă de copii, iar casa arde
Publicat acum 32 minute
Apă la preț plafonat în aeroporturi, gări, metrou și benzinării
Publicat acum 34 minute
Datoria publică a Franței continuă să crească, atingând recordul absolut de 3400 de miliarde de euro
Publicat acum 40 minute
Dan Negru, reacție acidă: Caută pe Google "regele audiențelor" și o să-ți apară moaca mea
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Sep 2025
Soarta Guvernului Bolojan, în mâinile CCR. Bogdan Chirieac: Se aruncă țara în haos. N-am niciun fel de îndoială
Publicat pe 23 Sep 2025
Caz revoltător în toaleta unei școli din Timișoara. Doi elevi anchetați după ce ar fi avut relaţii intime
Publicat pe 24 Sep 2025
Singura lege declarată astăzi constituţională de CCR. Sesizările pe celelalte 3 legi, amânate pentru 8 octombrie
Publicat acum 14 ore si 16 minute
Miruță, un ministru de noaptea minții! Dovada, azi de față cu muncitorii de la Damen
Publicat acum 23 ore si 20 minute
Culisele amânării de la CCR pe legea pensiilor speciale. Diana Tache: Data de 10 octombrie este mai importantă
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close