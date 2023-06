Copiii lui Berlusconi îşi iau rămas bun de la tatăl lor cu un mesaj publicat în ziarele italiene

'Dragul nostru tată, mulţumim pentru viaţă, mulţumim pentru dragoste. Vei rămâne mereu în inimile noastre', au scris Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora şi Luigi Berlusconi în textul însoţit de o fotografie a tatălui lor, făcută în urmă cu mai mulţi ani şi în care el apare zâmbitor.

Mesajul de rămas bun al celor cinci copii ai lui Silvio Berlusconi ocupă o pagină întreagă plătită în principalele cotidiane italiene în ziua în care au loc funeralii de stat ale tatălui lor la catedrala din Milano şi care a fost declarată zi de doliu naţional, cu drapelele coborâte în bernă în toată Italia.

Şi compania emblemă a imperiului mediatic al lui Berlusconi, Mediaset, a publicat în ziarele sale un mesaj cu aceeaşi fotografie, dar cu un alt text: 'Întregul Mediaset îl îmbrăţişează cu dragoste şi infinită gratitudine pe fondatorul Silvio Berlusconi'. La funeraliile de stat ale lui Silvio Berlusconi care încep la ora locală 15:00 participă copiii săi, partenera sa Marta Fascina, alte rude apropiate, precum şi oficiali italieni şi europeni.

Domul din Milano va găzdui circa 1.800 de participanţi la ceremonie, alte mii de simpatizanţi ai fostului premier reunindu-se pe imensa esplanadă din faţa Domului, potrivit presei urmând să fie prezente în total circa 10.000 de persoane care vor putea urmări liturghia pe două ecrane gigant.

Premierul italian Giorgia Meloni a declarat luni că, odată cu moartea celui care a fost de trei ori şef de guvern al ţării, Silvio Berlsuconi, decedat astăzi la vârsta de 86 de ani, s-a stins din viaţă 'unul dintre cei mai influenţi oameni din istoria Italiei', potrivit EFE, AFP şi Reuters.

'Berlusconi a fost, înainte de toate, un luptător, un om căruia nu i-a fost niciodată teamă să-şi apere convingerile, cu curaj şi determinare', a declarat Meloni, un aliat al magnatului în guvernul de coaliţie de centru-dreapta care guvernează ţara.

Berlusconi a murit luni dimineaţă la spitalul San Raffaele din Milano (nord) din cauza leucemiei de care suferea de ceva vreme. Meloni, care conduce din octombrie coaliţia dintre partidul său, formaţiunea de extremă dreapta Fraţii Italiei, Liga lui Matteo Salvini şi Forza Italia, formaţiunea conservatoare a lui Berlusconi, şi-a luat rămas bun de la partenerul său politic printr-o înregistrare video din biroul său guvernamental.

'Tocmai acest curaj şi această determinare au făcut din el unul dintre cei mai influenţi oameni din istoria Italiei şi i-au permis să aducă schimbări reale în lumea politicii, a media şi a afacerilor', a afirmat ea, adăugând: 'Cu el, Italia a învăţat că nu trebuie să îşi impună limite, că nu trebuie să renunţe. Cu el am luptat, am câştigat şi am pierdut multe bătălii şi tot datorită lui vom atinge obiectivele pe care ni le-am propus'.

