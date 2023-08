COPAC susţine accesul pacienţilor cronici la vaccinare prin compensare

Totodată, COPAC a pledat pentru un mod simplu de organizare a procesului de imunizare atât la medicii de familie, cât şi medicii specialişti.

Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România (COPAC) aminteşte că, încă din anul 2018, a adus în discuţie noţiunea de vaccinare pe durata întregii vieţi pentru adulţi în general şi pentru pacienţii cronici, fiind un grup aflat la risc.

'Am explicat atunci că vaccinarea antigripală pentru persoanele cu afecţiuni cardiace reduce cu 50% riscul de deces prin infarct şi că adulţii cu diabet sau boală cardiacă cronică sunt de 4 ori mai predispuşi decât cei sănătoşi să dezvolte boală pneumococică. Era înaintea pandemiei, iar ce s-a întâmplat în anii următori ne-a arătat clar că pacienţii cronici au cel mai mare risc de complicaţii care pot duce la probleme grave sau chiar la deces', se arată într-un comunicat al COPAC.

Conform acestuia, Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România (COPAC) a cerut de mai multe ori în ultimii cinci ani o politică publică care să asigure accesul pacienţilor cronici la vaccinare pe durata întregii vieţi prin compensare.

'În final, am ajuns la momentul în care pentru prima dată pacienţii cronici vor putea alege să se vaccineze. De ce? Pentru că până acum nu o puteau face pentru că nu îşi permiteau să îşi cumpere vaccinul. Acum nu îi va obliga nimeni, doar că vor putea opta. Schema de vaccinare pentru un pacient oncologic poate ajunge şi la suma de 4.000 de lei, sumă pe care nu şi-o permit cei mai mulţi', se explică în comunicat.

Conform Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România (COPAC), strategia de vaccinare trebuie să cuprindă educaţie şi acces prin compensare.

'Acces nu înseamnă şi nici nu are cum să însemne obligativitate, ci posibilitatea de a alege, pe care românii de fapt nu o au de multe ori pentru că nu îşi permit. Ar mai trebui să învăţam din exemplele unor ţări precum Australia, care a eradicat cancerul de col uterin prin vaccinare. Acelaşi cancer care la noi are o rată extrem de mare de deces. Fiecare decide pentru el cum se protejează sau la ce servicii medicale apelează, însă nimeni nu are dreptul să îngrădească accesul la programe de prevenţie cum este vaccinarea', se menţionează în comunicat.

