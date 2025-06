Coloana uriaşă la ieşirea din ţară spre Bulgaria, la Podul Prieteniei. Unii şoferi au stat şi 4 ore la coadă

Coloana de maşini se întinde pe mai mulţi kilometri, iar unii şoferi spun că au stat şi 4 ore la coadă.

"Sâmbătă, 21.06.2025. Am plecat din București la 3:55. Am intrat în coloană la 4:55, pe centura Giurgiu, iar la 8:02 am reușit să plătim taxa de pod. Am stat la jumătatea podului cam 25 de minute! Am trecut vama în jur de 8;45-8;50. E “minunat”!", a scris un turist pe grupul de Facebook Forum Thassos.

Din cauza acestor timpi de aşteptare, unii români au început să caute alternative şi cer păreri de la ceilalţi turişti.

"În contextul întârzierilor foarte mari de traversare a podului Giurgiu - Ruse, de natură să ne strice vacanţa, deschid un topic privind traseul Calafat-Sofia-Kulata-Thassos, unde să adunăm în comentarii informaţii, recomandări, ponturi , astfel încât prin ajutorul mutual al membrilor comunităţii, să compensăm diferenţele de distanţă vs. stresul din coloana de la Giurgiu. Pentru mine şi probabil pentru mulţi dintre noi ar fi o alternativă de traseu nouă, cu multe necunoscute, care se pot elimina cu ajutorul celor care au practicat acest traseu, în anii trecuţi", a scris un alt turist.

"Este semnalată aglomerație pe DN 5D, pe sensul de ieșire din țară către Bulgaria, prin vama Ruse, județul Giurgiu, din cauza lucrărilor de reparații ce se efectuează la Podul Giurgiu-Ruse”, transmite sâmbătă dimineața Centrul Infotrafic.

Cât mai durează lucrările pe pod

„Lucrările au început în luna iulie a anului trecut. Pe tronsonul bulgar se estimează că se vor finaliza în 2 ani. Din acest motiv, traficul rutier se desfășoară alternativ pe Drumul Național Cinci, pe o singură bandă, prin semaforizare, indicatoare rutiere și personal de dirijare, motiv pentru care le recomandăm șoferilor ori să se înarmeze cu răbdare, ori să opteze pentru rutele alternative”, potrivit Infotrafic.

