Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, a fugit de jurnaliști când a fost întrebată de problema gunoaielor de la Sectorul 1. Totuși, după câteva insistențe, aceasta s-a oprit și a spus: „Nu s-a câștigat niciodată un război fără luptă!“

Depășită de situație, Clotilde Armand se spală pe mâini și solicită stare de urgență în S1

Într-o postare pe Facebook, Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, depășită fiind de situația în care se află, solicită stare de urgență

„Am solicitat Comitetului Local pentru Situații de Urgență să înainteze Prefecturii Municipiului București o adresă prin care să declare starea de alertă din cauza situației sanitare de pe raza teritorială a Sectorului 1 cauzată de șantajul și suspendarea colectării gunoiului de către operatorul de salubritate.

În paralel, am purtat discuții cu firmele de sortare a gunoiului din Sectorul 1 și am ajuns la un acord. Am aflat că stațiile de sortare și-au redeschis porțile începând de astăzi dimineață pentru a primi gunoiul colectat de Romprest. Aceste stații erau închise din cauza neachitării de către compania Romprest a facturilor datorate în ciuda plăților făcute de Primăria Sectorului 1.

PS:Vă rog să sunați la Poliția Locală Sector 1 și continuați să reclamați neridicarea gunoiului Dvs. Este foarte important acest lucru. O să vă explic mai târziu de ce. Știu că nu este cea mai confortabilă situație: vă citesc mesajele, umblu zilnic în sector și văd cu ochii mei ce se întâmplă. Dar de asta suntem noi aici. Să rezolvăm problemele. Acest episod negru din istoria Sectorului 1 cauzat de politicieni corupți și mafia gunoaielor va lua curând sfârșit. Vă promit. Mulțumesc tuturor celor care sunteți alături de mine“, a scris Clotilde Armand pe Facebook.

Prefectul Capitalei i-a răspuns solicitării

Prefectul Capitalei îi răspunde lui Clotilde Armand în scandalul gunoaielor de la Sectorul 1. Potrivit Antena 3, acesta a spus că „în acest moment nu se gândește să aprobe această stare de alertă și să convoace o ședință pe subiect, dar evaluează situația și se va consulta cu autoritățile sanitare, de mediu, vor analiza documentația celor de la Sectorul 1 și abia apoi va veni cu un răspuns.“ (citește AICI)