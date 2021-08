Cîțu, arestat în SUA. Dan Voiculescu, primul mesaj

Premierul Florin Cîţu a fost întrebat, miercuri, la finalul şedinţei de Guvern, cum comentează informaţiile apărute în spaţiul public potrivit cărora în anul 2000, în SUA, a fost „închis” două zile pentru că ar fi condus „sub influenţa drogurilor sau a alcoolului”. „Da, acum 20 de ani, a fost vorba de un DUI, este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este o contravenţie. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că, în patru tururi de scrutin, nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL”, a spus Florin Cîțu.

Joi, Dan Voiculescu, fondatorul Doctrinei Umanismului Pragmatic, a transmis următorul mesaj: „Doctrina Umanismului Pragmatic promovează cu tărie Demnitatea, Onoarea și Curajul ca atribute ale ființei umane. Consider atacurile din aceste zile la adresa Prim Ministrului Florin Cîțu ca fiind lipsite de demnitate. Nu poți reproșa unui om faptul ca în urma cu peste 20 de ani a fost pedepsit pentru conducerea unui autovehicul sub influenta băuturilor alcoolice. O abatere pentru care a fost sancționat, la vremea respectivă.”

„Este rușinos și nedemn să ataci, din motive politicianiste, o persoană. Indiferent de funcția pe care o ocupă. Politica nu se poate face fără demnitate, fără onoare!”, a conchis Dan Voiculescu.

Amintim că premierul a fost întrebat, miercuri, dacă el se afla la volan şi dacă preşedintele Klaus Iohannis şi liderul liberalilor, Ludovic Orban, au fost informaţi despre acest incident din SUA la momentul numirii sale ca premier, Cîţu a explicat: „Eu am condus, a fost o greşeală, repet, am condus, am plătit foarte scump, asta este, a trebuit să îmi vând şi maşina atunci, să merg un an de zile pe jos. A fost un eveniment acum 20 de ani de zile, vă daţi seama că nu este un eveniment cu care să te mândreşti, dar asta a fost. (...) Este o contravenţie, ştiţi că am mai plătit şi în România amenzi de circulaţie".