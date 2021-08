Ce a transmis Cîţu la o zi după ce a recunoscut că a avut probleme cu legea în SUA: #RomaniiTrebuieSaStie

În timp ce toată lumea aşteaptă să vină cu lămuriri despre problemele cu legea pe care le-a avut în SUA în urmă cu două decenii, Florin Cîţu vine cu veşti din economie, ataşând haştagul: #RomaniiTrebuieSaStie. Iată ce a publicat joi, pe Facebook, premierul Cîţu:

Premierul confirmă că a fost amendat în SUA, acum 20 de ani, pentru conducere sub influenţa alcoolului

Premierul Florin Cîţu a confirmat miercuri că, în urmă cu 20 de ani, a fost amendat contravenţional în Statele Unite ale Americii pentru conducere sub influenţa alcoolului, subliniind că a fost o greşeală pentru care a plătit foarte scump, fiind obligat la vremea aceea să îşi vândă maşina şi să circule ca pieton timp de un an de zile.



El a fost întrebat, la finalul şedinţei de Guvern, cum comentează informaţiile apărute în spaţiul public potrivit cărora în anul 2000, în SUA, a fost "închis" două zile pentru că ar fi condus "sub influenţa drogurilor sau a alcoolului".



"Da, acum 20 de ani, este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. (...) Este contravenţie. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL", a declarat Florin Cîţu, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.



Întrebat dacă el se afla la volan şi dacă preşedintele Klaus Iohannis şi liderul liberalilor, Ludovic Orban, au fost informaţi despre acest incident din SUA la momentul numirii sale ca premier, Cîţu a explicat: "Eu am condus, a fost o greşeală, repet, am condus, am plătit foarte scump, asta este, a trebuit să îmi vând şi maşina atunci, să merg un an de zile pe jos. A fost un eveniment acum 20 de ani de zile, vă daţi seama că nu este un eveniment cu care să te mândreşti, dar asta a fost. (...) Este o contravenţie, ştiţi că am mai plătit şi în România amenzi de circulaţie".

Ciolacu: Solicit preşedintelui Klaus Iohannis să îi ceară urgent demisia şefului Executivului

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a solicitat miercuri preşedintelui Klaus Iohannis să îi ceară "urgent" demisia premierului Florin Cîţu, pentru că legile în vigoare interzic numirea ca ministru a celor condamnaţi penal.



"După ore bune în care speram la o #RomâniaNormală în politică şi la o retragere a premierului Florin Cîţu, solicit preşedintelui Klaus Iohannis să îi ceară urgent demisia şefului Executivului! O #RomâniaNormală nu poate fi construită cu un premier penal, chiar dacă este girat de Palatul Cotroceni", a scris Ciolacu pe Facebook.