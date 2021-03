Cine este Octavian Alexandru Berceanu, comisar general al Gărzii Naționale de Mediu. Legătura cu masa lemnoasă

Octavian Alexandru Berceanu a fost numit în funcţia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Cîţu publicată, joi, în Monitorul Oficial, relatează Agerpres.



Printr-o altă decizie, premierul a eliberat-o din funcţia de comisar general al Gărzii Naţionale de Mediu pe Mărioara-Artemis Gătej. Tot joi, şeful Executivului l-a numit în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului pe Florin George Gârbacea şi l-a revocat din funcţia de preşedinte al instituţiei pe Eugen Ioan Cozma.

Cine este Octavian Alexandru Berceanu

Trecutul lui Octavian Berceanu ar fi legat de companii care se ocupă de afaceri cu masa lemnoasă. Potrivit informațiilor din CV-ul și din Declarația de interese ale acestuia, publicate de portalul gazetadestiri.ro, Octavian Berceanu a fost inspector Romsilva în perioada 1999-2003 și 2004-2007. În același timp, el a fost asociat în două companii pe care tocmai din poziția de inspector Romsilva ar fi trebuit să trebuit să le controleze și să verifice dacă încalcă legea.

Legătura cu masa lemnoasă

Concret, Berceanu a fost în 2004 a fost fondatorul companiei Pro Garden, care avea ca obiect de activitate tocmai sivilcultura, tăierea lemnului și servicii anexe, scrie B1.ro.

Conform Regulamentului privind Organizarea și Funcționarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva din 25.09.2003,art. 36, Octavian Berceanu se afla în incompatibilitate prin statutul de asociat în două SRL-uri, PRO GARDEN SRL și GARDEN’S LIFE NOVA SRL, care aveau obiecte de activitate similare cu obiectului de activitate al regiei, fapt interzis prin regulament precum și prin dispozițiile și reglementările legale în domeniu.

În 2016 Berceanu devine asociat la o firmă similară, societatea Zsoel Berus SRL din Brașov. La scurt timp însă, numele său dispare. Activitatea sa dubioasă continuă în anul 2008, atunci când pune bazele societății Ghecos Impex. Aceasta avea sediul în Periș și se ocupa prin intermediari de comerțul cu material lemnos. Despre această societate Berbeceanu menționează abia după anul 2017, când o trece în declarația de interese

Cum se apără Berceanu: Mă ocupam de grădinărit

Octavian Berceanu a fost întrebat de jurnaliștii de la gazetadeștiri.ro despre posibilul conflict de interese ivit în perioada în care era asociat la firmele PRO GARDEN SRL și GARDEN’S LIFE NOVA SRL. Răspunsul său a fost cel puțin bizar.

,,În perioada respectivă m-am ocupat de grădinărit. Nu am avut nicio activitate incompatibilă cu Romsilva, absolut niciuna. Romsilva nu are așa ceva în activitatea curentă și nu are niciun fel de atribuții în zona asta, în proiectare grădini. Pe de altă parte, ce făceam la Romsilva era pe partea asta, a tăierilor ilegale, indiferent unde am fost angajat. Și dacă aș fi avut probleme, m-ar fi mâncat de viu cei pe care i-am lăsat fără lemn prin tăieri ilegale. Ștergeau cu mine pe jos imediat atunci”, a declarat Octavian Berceanu.

Despre societatea Ghecos Impex, Octavian Berceanu susține că că nu a avut beneficii de pe urma ei.

“Eu nu am fost niciodată la sediul firmei, nu am avut treabă cu firma respectivă, nu am semnat nimic pe firma respectivă. Era o firmă depozit materiale de construcții, atâta tot”., a spus Berceanu