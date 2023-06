Cine este Dragoș Viorel Țigău, ambasadorul României în Kenya acuzat de rasism

Dragoș Viorel Țigău, ambasadorul României la Nairobi, este acuzat de un grup de diplomați din kenya că s-ar fi referit la kenyeni ca la maimuțe.

Potrivit Occidentul Românesc, Dragoș Viorel Țigău deține gradul de ministru plenipotențiar, a fost șef la Consulatul României de la Castellon în perioada 20140-2019, a efectuat misiuni la Consulatul României de la Gyula unde a îndeplinit funcția de gerant interimar, și la Ambasada României din Budapesta în calitate de șef de secție politică.

De asemenea, Dragoș Viorel Țigău a îndeplinit rolurile de prim-colaborator și însărcinat de afaceri la Consulatul General al României de la Montreal și la Ambasada României din Ottawa, în perioada 2002-2003, dar și la Ambasada de la Londra.

În cadrul MAE, acesta a lucrat în direcția OSCE, Riscuri Asimetrice și Neproliferare, a fost șef serviciu în Direcția NATO, iar în cadrul Direcției America de Nord a îndeplinit funcția de director-adjunct.

Dragoș Viorel Ioniță cunoaște limbile engleză, franceză, spaniolă, germană și maghiară. Este născut în 1967 și este pentru prima dată când ocupă funcția de ambasador.

Fostul ambasador și Reprezentant Permanent al Misiunii Kenyane la Națiunile Unite, Macharia Kamau, l-a criticat l-a criticat dur pe Dragoș Viorel Țigău.

„Consternat și dezgustat de aflarea unor remarci ale ambasadorului României în Nairobi care s-a referit la membrii Grupului African ca la maimuțe în timpul întâlnirii grupului est-european. Rușine totală pentru încercările de a acoperi această rușine”, a scris Machari pe pagina sa de Twitter.

Appalled &disgusted at learning of remarks by Romanian Amb in Nairobi in reference African Group members as monkeys during Eastern European group meeting. Utter shame attempts to cover up this disgrace. This intolerable &unacceptable in any Age let alone 21 Century in Nairobi!