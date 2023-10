Cine a fost "mama Hamas", ucisă de Israel. Ce spunea Abdel Aziz al-Rantisi în 2021 - Foto

Jamila al-Shanti, numită și "mama Hamas", a fost ucisă de Israel. Jamila al-Shanti, văduva cofondatorului Hamas, Abdel Aziz al-Rantisi, a fost prima femeie aleasă în organul de decizie suprem al Hamas. Israelul a răspuns atacului din 7 octombrie ucigând mai mulți lideri de rang înalt ai Hamas, scrie firstpost.com.

Times of Israel a citat mass-media afiliată Hamas din Gaza care a raportat că Jamila al-Shanti a fost ucisă în atacurile aeriene israeliene. Al-Shanti a fost prima femeie din biroul politic al Hamas.

استشهاد الصديقة العزيزة الاستشهادية (جميلة الشنطي) عضو المكتب السياسي لحركة حماس في غزة … (انا لله وانا اليه راجعون) … #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/Gk9OTZpuC8 October 19, 2023

Postarea scria: "În memoria prietenei mele dragi, Jamila Al-Shanti, membru al biroului politic al mișcării Hamas din Gaza... (Lui Dumnezeu îi aparținem și Lui ne vom întoarce)".



Informațiile despre uciderea acesteia rămân limitate, rapoartele menționând doar că s-a întâmplat în zori. Potrivit The Times of Israel, moartea lui al-Shanti duce la patru numărul membrilor biroului politic al Hamas uciși în atacuri aeriene de la atacul din 7 octombrie.



Dar ce știm despre al-Shanti? Și care alți oficiali de rang înalt al Hamas au fost uciși? Să aruncăm o privire mai atentă.

Cine este Jamila Al-Shanti?





Al-Shanti este prima femeie aleasă în cel mai înalt organism decizional al Hamas. A fost văduva cofondatorului Hamas, Abdel Aziz al-Rantisi. Potrivit The Week, Rantisi a murit într-un atac aerian israelian în 2004, în timpul celei de-a doua Intifade. Potrivit Palestine Chronicle, al-Shanti s-a născut în 1957.

Ea avea un doctorat în engleză și a fost printre numeroasele femei alese în 2006 ca parte a listei electorale Hamas. Totodată, ea a fost aleasă membru al Consiliului Legislativ pentru blocul "Schimbare și Reformă".



Conform Jersualem Post, Shanti a fost fondatoarea mișcării femeilor Hamas Potrivit The Times of Israel, al-Shanti, de 68 de ani, a fost aleasă în biroul politic al Hamas în 2021.

Ce spunea Jamila al-Shanti în anul 2021





"Acest lucru confirmă respectul mișcării Hamas pentru femeile palestiniene, lupta, eroismul și sacrificiile lor", a declarat un oficial al Hamas pentru publicația palestiniană Dunya al-Watan în 2021.

Conform The Week, al-Shanti a declarat la acea vreme pentru canalul de televiziune Al-Aqsa din Palestina că femeile din conducerea Hamas vor aduce "contribuții de neprețuit" la viitorul mișcării.



"Ca mișcare a femeilor (palestiniene), nu am mai fost oficial în biroul politic al Hamas, dar am participat la organizare și la luarea deciziilor în perioada precedentă", a declarat al-Shanti organizației de presă.



"Aceasta înseamnă că femeile palestiniene au o identitate și o putere care pot fi exprimate direct pe scena politică palestiniană, iar participarea lor efectivă le-a făcut demne să fie în orice poziție", a adăugat al-Shanti.

