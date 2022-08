Cicliștii amatori și profesioniști vor concura pe marile bulevarde ale Bucureștiului, la prima ediție L’Étape România by Tour de France/ video

În această duminică, pe 28 august, mai multe bulevarde și străzi cu poveste din Capitală se vor închide pentru a fi martore la cea mai renumită cursă de ciclism din lume dedicată amatorilor și pasionaților, L’Étape by Tour de France. Țara noastră se află pe lista celor 20 de destinații ale acestui tur, ce scrie istorie an de an, iar prima ediție va aduna la linia de start peste 1.300 de participanți, ce se vor întrece pe trei trasee unice: The Race – 85 km, The Ride – 42 km și City Adventure – 14 km.