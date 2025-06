Cheia pentru dezvoltarea societăţii. Rectorul UNATC pune presiune: Dacă nu, aşteptăm să o facă alţii şi ne întrebăm de ce nu am făcut noi

"Eu aş vrea să fac o propunere, o propunere foarte concretă. Este ceea ce la nivel mondial apare ca o sintagmă absolut necesară pentru dezvoltarea societăţilor în general şi e ceea ce eu aş numi inovare prin artă. Inovarea prin artă, în acest moment, e legătura dintre arte şi tehnologie pentru a crea, a modela noi prototipuri societale. Deci, în acest moment, în care noi vorbim, artiştii, împreună cu cei din domeniul tehnologic, medical, arhitectural, agronomice, etc, sunt cei care modelează, simulează realităţi care vor face societatea de mâine.

Am să dau câteva exemple ca să ieşim din sfera unei iluzii. Ce face arta? Arta crează nişte scenarii fictive prin care noi suntem puşi în nişte situaţii noi, posibile, pentru oameni. Este exact ce înseamnă modelul societăţii viitoare. În acest moment, la Universitatea Tehnică din Viena, există artişti angajaţi care lucrează cu cei din domeniul tehnologiei pentru modele societale. UNATC face asta de câţiva ani buni. Am avut mai multe locuri în ţară unde am studiat dezvoltarea societăţii. Inovarea prin artă pune creativitatea artistului laolaltă cu capacităţile tehnologice şi cu cei care fac urbanism, dezvoltare regională, etc. Ea este succesul sau nu al unor comunităţi.

Dacă vom face asta şi vom finanţa acest lucru, vom fi în prima linie. Dacă nu, vom aştepta să facă alţii şi după 20 de ani ne vom întreba de ce nu am făcut noi", a declarat prof. univ. dr. Liviu Lucaci, rectorul Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L Caragiale din Bucureşti.

DC Media Group, trust media din care fac parte DC News, DC Business, DC Medical, Știri Diaspora, Defense Romania, Spectacola, Astrosens, Părinți și Pitici, DC Sport, DCNewsTV și RadioDCNews, a organizat în data de 20 IUNIE 2025 a V-a Ediție a Conferinței anuale dedicate învățământului superior din România intitulată "Reforma finanțării sistemului de învățământ superior".

