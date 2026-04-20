€ 5.0989
|
$ 4.3341
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0989
|
$ 4.3341
 
DCNews Stiri Chef Sorin Bontea a pierdut procesul cu Antena 1. Suma colosală pe care trebuie să o plătească
Data actualizării: 20:55 20 Apr 2026 | Data publicării: 20:48 20 Apr 2026

Chef Sorin Bontea a pierdut procesul cu Antena 1. Suma colosală pe care trebuie să o plătească
Autor: Elena Aurel

sorin bontea1 Sursa foto: Facebook Chef Sorin Bontea﻿

Sorin Bontea a pierdut procesul cu Antena 1 și este obligat de instanță să plătească despăgubiri postului de televiziune.

Sorin Bontea, fost jurat la emisiunea "Chefi la cuţite" de la Antena 1, a pierdut procesul cu postul de televiziune şi trebuie să plătească suma de 100.000 de euro, potrivit Agerpres. 

"Admite cererea aşa cum a fost formulată şi modificată. Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 100.000 euro, în lei, la cursul valutar BNR de la data plăţii, alături de dobânda legală penalizatoare, calculată conform art. 3 alin. 21 din OG nr.13/2011, pentru perioada cuprinsă între 04.11.2023 şi până la data plăţii efective a debitului principal. Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 8.575 lei reprezentând cheltuieli de judecată - taxa de timbru. Ia act că s-au solicitat cheltuieli de judecată constând în onorariu avocaţial pe cale separată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare", se arată în decizia Tribunalului Bucureşti, care nu este definitivă.

Procesul a fost deschis de Antena TV Group SA, în calitate de reclamant, având ca obiect drepturi de autor şi drepturi conexe.

Antena Group, care deţine Antena 1, i-a dat în judecată, în procese separate, pe cei trei chefi cu care a colaborat timp şapte ani la formatul "Chefi la cuţite" - Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu şi Sorin Bontea.

Ei au părăsit emisiunea în octombrie 2023 şi s-au întors la PRO TV, unde realizează în prezent emisiunea "MasteChef". Cei trei au invocat în principal starea de oboseală acumulată şi refuzul de a mai participa la filmări în condiţiile impuse de producţie. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sorin bontea
antena 1
proces pierdut
despagubiri
chefi la cutite
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close