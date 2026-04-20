Chef Sorin Bontea a pierdut procesul cu Antena 1. Suma colosală pe care trebuie să o plătească

Sorin Bontea, fost jurat la emisiunea "Chefi la cuţite" de la Antena 1, a pierdut procesul cu postul de televiziune şi trebuie să plătească suma de 100.000 de euro, potrivit Agerpres.

"Admite cererea aşa cum a fost formulată şi modificată. Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 100.000 euro, în lei, la cursul valutar BNR de la data plăţii, alături de dobânda legală penalizatoare, calculată conform art. 3 alin. 21 din OG nr.13/2011, pentru perioada cuprinsă între 04.11.2023 şi până la data plăţii efective a debitului principal. Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 8.575 lei reprezentând cheltuieli de judecată - taxa de timbru. Ia act că s-au solicitat cheltuieli de judecată constând în onorariu avocaţial pe cale separată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare", se arată în decizia Tribunalului Bucureşti, care nu este definitivă.

Procesul a fost deschis de Antena TV Group SA, în calitate de reclamant, având ca obiect drepturi de autor şi drepturi conexe.

Antena Group, care deţine Antena 1, i-a dat în judecată, în procese separate, pe cei trei chefi cu care a colaborat timp şapte ani la formatul "Chefi la cuţite" - Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu şi Sorin Bontea.

Ei au părăsit emisiunea în octombrie 2023 şi s-au întors la PRO TV, unde realizează în prezent emisiunea "MasteChef". Cei trei au invocat în principal starea de oboseală acumulată şi refuzul de a mai participa la filmări în condiţiile impuse de producţie.

VEZI ȘI: Cum gătești corect broccoli? Secretul celor 3 pași care îți păstrează toți nutrienții