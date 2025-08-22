Cererile lui Putin pentru Ucraina - surse Reuters. Informații de ultimă oră!

Președintele rus Vladimir Putin cere Ucrainei să cedeze întreaga regiune estică a Donbasului, să renunțe la ambiția de a adera la NATO, să rămână neutră și să nu accepte trupe occidentale pe teritoriul său, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu modul de gândire de la vârful Kremlinului.

Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk se deplasează la Chișinău miercuri, 27 august, pentru o vizită de sprijin pentru Republica Moldova, care acuză Rusia de tentative de destabilizare, a anunțat vineri președinția franceză, informează AFP.



La invitația președintei proeuropene Maia Sandu, cei trei lideri vor călători la Chișinău cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a independenței Republicii Moldovei pentru a „reafirma sprijinul lor deplin pentru securitatea, suveranitatea și parcursul european al Republicii Moldovei”.



Sandu, care a câștigat alegerile prezidențiale din noiembrie 2024 și care sprijină Ucraina, a acuzat Rusia la sfârșitul lunii iulie că a desfășurat o operațiune complexă și coordonată de interferență 'fără precedent' pentru a atrage Republica Moldova proeuropeană în tabăra sa în perspectiva alegerilor legislative din 28 septembrie.



Moscova vrea să „controleze din toamnă” această țară, care se învecinează cu Uniunea Europeană (UE) și Ucraina, prin mecanisme de cumpărare de voturi și finanțare cu criptomonede, 100 de milioane de euro fiind alocați în acest scop, a denunțat ea, arătând că în acest demers și rețeaua de socializare Telegram are o responsabilitate.



Maia Sandu a acuzat cele două forțe principale de opoziție că exploatează acest plan pentru a o priva de o majoritate parlamentară care ar aduce mai aproape fosta republică sovietică de integrarea în UE.



Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al Maiei Sandu se află în frunte în ceea ce privește intențiile de vot (39%) în cel mai recent sondaj de la mijlocul lunii iulie.



În timpul unei întâlniri cu Maia Sandu la Palatul Elysee, la 10 martie, Emmanuel Macron a denunțat „încercările din ce în ce mai lipsite de inhibiție ale Rusiei de a destabiliza' Republica Moldova și „instituțiile sale democratice”.



Cu acel prilej, Macron și-a exprimat dorința de 'a ne consolida în continuare cooperarea pentru a crește rezistența Moldovei la interferențele străine'.



R.Moldova este considerată deosebit de vulnerabilă de către occidentali, de la invazia Rusiei în Ucraina. Frontierele sale recunoscute la nivel internațional includ Transnistria, o regiune separatistă prorusă, amintește AFP.

