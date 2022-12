Cele mai scumpe accesorii purtate de Cătălin Botezatu: Depășesc 150.000 de euro

"Nu vreau să mă etichetez acum, dar, în general, ceasurile sunt cele mai scumpe. În general, depășesc 100.000, chiar 150.000 de euro. Și sunt ceasuri chiar și de un milion de euro, de la firma de la care port eu. Dar nu am un ceas de un milion de euro în clipa de față, să nu înțelegeți asta", a spus Cătălin Botezatu penru viva.ro.

"Port mai multe inele de bărbați, dar încerc să țin pasul cu moda și cu trendurile internaționale, pentru că sunt conștient că pot fi copiat. Și vreau să fiu un exemplu demn de copiat, aș putea spune, de urmat", a mai spus desigenrul.

"Sunt atât de multe persoane care poartă fake-uri, chiar și vedete, ce să spun, este jenant pentru că poți să fii vedetă, mare de tot, să fii îmbrăcată foarte frumos, și să nu porți fake-uri. Vă dau un exemplu. Am văzut foarte multe vedete… Indiferent de cât de bogat ai fi, chiar dacă ești tu nașa bogătașa, nu ai cum să ai 20 de genți Hermes de diferite culori, nu ai cum. Și eu am mers la Istanbul, la Grand Bazaar, este exotic, am mers cu foarte mulți străini. Am văzut multe fake-uri făcute 1:1, mă uit la ele, dar nu cumpăr”, a zis Cătălin Botezatu.

„Iar la femei este nebunia asta de concurență între ele. Dacă are X-uleasca, să am și eu la fel”, a mai zis Cătălin Botezatu.

„Da, dar dacă X-uleasca are este poate că a muncit sau poate are un amant. Vine unul ca mine și zice: marș! A pățit-o o doamnă celebră când s-a deschis magazinul Vuitton în Marriott, a venit cu un fake și i s-a spus că e fake. De ce să faci asta? Nu aveți mai multă trecere în fața oamenilor. Din contră, râde lumea de voi”, a spus Cătălin Botezatu, într-un interviu pentru Kanal D.

Cătălin Botezatu i-a atras atenția Carlei Bruni, soția lui Nicolas Sarkozy, când a fost invitat la Festivalul de la Veneția.

“La Venezia, am stat în cel mai luxos hotel, St. Regis-Venezia și am avut șansa să stau în cel mai luxos apartament, suita Monet. Sau suita în care, în 1903, Monet a pictat nu mai puțin de 33 de tablouri celebre. A stat în acest apartament mai mult de 6 luni împreună cu soția sa.

Încăperea are aproape 300 și ceva de mp, are vedere superbă către curtea interioară, spre canalul central, presărată cu foarte multe obiecte de artă. Are foarte multe obiecte din Murano, numai cu mobilă scumpă. În hotel am avut vecini celebri, seară de seară se desfășurau party-uri, Yves Saint Laurent, Dior, ale celor de la Armani.

Cazați cu mine în același hotel au fost Eva Herzigova, tot staful Armani, Carla Bruni pe care am postat-o pe Instagram, am tăguit-o, apoi mi-a dat și ea tag. Și mă bucur că din acel moment mă urmărește și mi-a dat tag la pozele din Venezia, mă simt onorat. Eu am postat-o, ea m-a repostat, eu am postat-o, ea m-a rerepostat!

Au foarte mulți actori și modele celebre, Shia Saide Labeouf, Nicholas Hoult. Culmea e că atunci când l-am postat era și un film cu el, în aceeași seară pe ProTV. A fost foarte multă lume bună și cunoscută la Venezia, actrița Zooey Deschanel, am dat interviu la televiziunea lui Berlusconi. Am participat la toate petrecerile importante, am socializat cu șefa de la Vogue Italia.

A fost foarte frumos! Pe lângă faptul că am fost pe red carpet, de pe terasa hotelului St. Regie am văzut și celebra regată care se desfășoară pe canal în timpul Festivalului de la Venezia. Și am bifat și Golden Globe Awards, de la Lido di Venezia”, a mărturisit Cătălin Botezatu pentru ciao.ro.

