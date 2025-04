Cele mai emoționante amintiri ale lui Florin Piersic de sărbătoarea Floriilor: Nu uit niciodată! - Video

Citește și - Lucruri mai puțin știute despre salcia pe care credincioșii o duc la biserică și apoi o pun la icoane de Florii

La ceas aniversar, Dan Negru i-a urat La mulți ani lui Florin Piersic, postând un clip special, realizat la cinematograful de la Cluj, care îi poartă numele marelui actor în vârstă de 89 de ani. Prezentatorul l-a întrebat pe Florin Piersic ce amintiri speciale despre ziua de Florii.

"Am multe amintiri, dar cea mai frumoasă este momentul în care mama mea, când veneau Floriile, îmi spunea: Vin Floriile cu soare și soare cu Florin. Eu astăzi aș spune altfel: Vin Floriile cu soare și soarele cu mulți Florini, adică toată țara e plină de Florini. Florine, la mulți ani! Să aveți Florii cu Florin, cum zicea mama.

O altă amintire specială

O altă amintire legată de Florii este când am avut un turneu în Țara Sfântă. Ne-am dus împreună cu Angela Similea și cu minunatul meu coleg Matei Alexandru la mormântul Lui Iisus cu flori! Nu uit niciodată! Pentru mine a fost ceva cu totul și cu totul altfel. Am fost de 46 de ori în Ierusalim. Am amintiri extraordinare”, a mai spus Florin Piersic, într-un dialog cu Dan Negru.

1,8 milioane de români își sărbătoresc onomastica de Florii

Aproape 1,8 milioane de români își sărbătoresc astăzi onomastica. Printre numele de flori purtate de români și românce amintim: Anemona; Brânduşa, Bujor; Camelia, Crizantema; Codrin, Codrina, Codruţ, Codruţa; Crăiţa, Crina, Crinu; Crizantema, Dalia, Dafina; Floarea, Flora, Florenţa; Florentin, Florentina, Florica, Florin, Florina; Garofiţa, Gențiana, Gherghina, Ghiocel; Iasmina, Iris; Hortensia, Lăcrimioara; Laur, Laurențiu, Laura, Laurian; Margareta, Mărgărit, Narcis, Narcisa; Romaniţa, Roza, Rozalia, Panseluța; Trandafira, Violeta; Viorel, Viorela, Viorica; Zambila/Zambilica.

