Cel puțin 19 morți și sute de răniți după ce un avion al forțelor aeriene s-a prăbușit într-un campus

Cel puțin 19 persoane au murit și 164 au fost rănite după ce un avion de antrenament al forțelor aeriene din Bangladesh s-a prăbușit, luni, 21 iulie, în campusul unei facultăți și școli din capitala Dacca, după ce a întâmpinat o problemă tehnică la scurt timp după decolare, a declarat un purtător de cuvânt militar, citat de Reuters.

Avionul F-7 BGI a decolat la ora 13:06 (07:06 GMT) de la baza Forțelor Aeriene din Bangladesh din Kurmitola, Dacca, ca parte a unei misiuni de antrenament de rutină, însă a suferit o defecțiune mecanică, a spus purtătorul de cuvânt, locotenent-colonelul Sami Ud Dowla Chowdhury.

„Pilotul (...) a făcut o încercare curajoasă de a devia aeronava departe de zonele dens populate. În ciuda eforturilor sale, avionul (...) s-a prăbușit într-o clădire cu două etaje aparținând școlii și facultății Milestone”, a declarat acesta.

Pilotul se află printre cei decedați, a precizat armata, adăugând că a fost formată o comisie pentru a investiga cauzele prăbușirii.

F-7 BGI este ultima și cea mai avansată variantă din familia de avioane chinezești Chengdu J-7/F-7, potrivit Jane’s Information Group. Bangladesh a semnat un contract pentru 16 avioane în 2011, iar livrările au fost finalizate până în 2013.

Chengdu F-7 este versiunea construită sub licență a sovieticului MiG-21.

Incendiu după prăbușire

După accident, martorii au descris un incendiu puternic izbucnit lângă un spațiu verde, de unde se ridica un nor gros de fum, în timp ce oamenii priveau speriați de la distanță.

Pompierii au intervenit rapid și au stins flăcările care cuprinseseră resturile avionului, ce lovise lateral o clădire, distrugând grilajele metalice și provocând o gaură largă în structură, potrivit relatărilor de la fața locului.

„Un elev de clasa a treia a fost adus decedat, iar alți trei, în vârstă de 12, 14 și 40 de ani, au fost internați în spital”, a declarat Bidhan Sarker, șeful secției de arși de la Spitalul Medical din Dacca.

„Când îmi luam copiii și am ajuns la poartă, am simțit că ceva vine din spate... Am auzit o explozie. Când m-am întors, am văzut doar foc și fum”, a povestit Masud Tarik, profesor la școală.

Incidentul vine la puțin peste o lună după ce un avion Air India s-a prăbușit peste un cămin studențesc al unei facultăți din Ahmedabad, India, provocând moartea a 241 de pasageri și a 19 persoane aflate la sol, cel mai grav dezastru aviatic din ultimul deceniu.

