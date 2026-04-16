DCNews Stiri CEC Bank simplifică accesul la servicii bancare: cont deschis 100% online, în maximum 10 minute, și pentru românii din diaspora 
Data actualizării: 13:53 16 Apr 2026 | Data publicării: 13:53 16 Apr 2026

CEC Bank simplifică accesul la servicii bancare: cont deschis 100% online, în maximum 10 minute, și pentru românii din diaspora 
Autor: Alexandra Curtache

CEC Bank CEC Bank. FOTO: Agerpres

CEC Bank pune la dispoziția clienților săi un flux digital complet pentru deschiderea contului curent, care permite aplicarea 100% online, fără drumuri la bancă. Procesul durează mai puțin de 10 minute, în funcție de rapiditatea completării datelor, iar contul poate fi deschis simplu atât din România, cât și de către cetățenii români aflați în diaspora. 

„Digitalizarea înseamnă, înainte de toate, simplitate pentru client. Prin noul nostru flux 100% online, deschiderea unui cont la CEC Bank se poate face rapid, direct din telefon, iar cardul virtual este disponibil imediat. În același timp, soluția răspunde și nevoilor românilor din diaspora, care își pot deschide cont la distanță și pot rămâne conectați ușor la serviciile bancare din România. Este un pas firesc în strategia noastră de a oferi servicii bancare moderne, ușor de accesat și adaptate stilului de viață actual”, a declarat Mugur Podaru, director al Direcției Operațiuni la Distanță din CEC Bank.

Ce înseamnă noul flux digital al CEC Bank 

  • Deschidere cont integral online, inclusiv pentru românii din diaspora
  • Fără deplasări în agenții
  • Card virtual emis în aceeași zi
  • Card fizic livrat ulterior
  • ZERO comision lunar de administrare 

Procesul se adresează, în această etapă, cetățenilor români care au împlinit 18 ani, sunt beneficiari reali ai fondurilor, nu sunt persoane expuse public și nu sunt cetățeni SUA. Fluxul digital permite utilizarea serviciului atât din țară, cât și din străinătate, oferind românilor din diaspora acces rapid la servicii bancare din România.

Pachetul inclus: Visa MultiCurrency

La finalizarea procesului, clientul primește Pachetul Visa MultiCurrency, care include:

  • Card de debit virtual - utilizabil imediat în aplicația CEC app - Mobile Banking
  • Card de debit fizic
  • Acces la conturi în mai multe valute, utile inclusiv pentru cei care lucrează sau trăiesc în străinătate 

Valutele disponibile: LEI (automat), EUR, USD, SEK, PLN, HUF, GBP, DKK, CHF, CAD. 

Conturile în valută pot fi deschise inclusiv direct din aplicația de Mobile Banking. 

Costuri și comisioane 

CEC Bank oferă o structură transparentă, cu beneficii esențiale pentru utilizarea de zi cu zi: 

  • ZERO comision lunar de administrare pentru cardul de debit
  • ZERO comision pentru contul curent în lei
  • ZERO comision pentru conturile în valută
  • ZERO comision pentru CEC app - Mobile Banking
  • ZERO comision la retragerile de numerar de la ATM-urile CEC Bank
  • ZERO comision pentru retrageri în limita a 1.000 lei/lună la ATM-urile altor bănci din România sau din străinătate (unele ATM-uri sau POS-uri din străinătate pot percepe comisioane proprii). 

Flexibilitate digitală 

  • Poate fi utilizat orice număr de telefon, românesc sau străin (prefix selectabil din lista predefinită), ceea ce facilitează accesul și pentru românii din diaspora.
  • Aplicația permite adăugarea conturilor externe de la alte bănci, fără a fi necesar un anumit pachet.
  • Schimb valutar la curs avantajos, direct din aplicație. 

Prin această inițiativă, CEC Bank își consolidează strategia de digitalizare și oferă o experiență simplă, rapidă și accesibilă, adaptată stilului de viață actual – inclusiv pentru românii din diaspora care vor să își gestioneze relația bancară din România direct de pe telefon, fără costuri ascunse și fără deplasări.

Despre CEC Bank

CEC Bank este instituția financiară cu cea mai lungă tradiție din România. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă rețea națională, cu peste 1.000 de sucursale și unități teritoriale.  

CEC Bank este o bancă universală de top pe piața românească și oferă o gamă completă de produse și servicii persoanelor fizice, IMM-urilor și corporațiilor mari, prin multiple canale de distribuție: unități bancare, rețele de ATM și POS, mobile banking (CECapp) și magazinul virtual CEC_IN - unde pot fi accesate produse și servicii bancare 100% online.  

Mai multe detalii despre produsele și serviciile oferite de CEC Bank pot fi obținute în orice unitate a Băncii, apelând gratuit Serviciul suport clienți la numărul de telefon 0.800.800.848 sau accesând site-ul www.cec.ro.  

Despre Grupul CEC Bank 

Grupul CEC Bank a luat ființă prin preluarea, la data de 27.07.2023, de către CEC BANK S.A., a pachetului majoritar de acțiuni (99,993%) al Fondului de Garantare a Creditului Rural - I.F.N. S.A. (FGCR), alături de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

FGCR are ca obiect principal de activitate asumarea de angajamente de garantare şi emiterea de garanţii pe seama fondurilor publice, a surselor proprii şi a oricăror alte surse pentru credite şi alte instrumente de finanţare care pot fi obţinute de persoane fizice şi juridice - producători agricoli şi procesatori de produse agro-alimentare, pentru realizarea producţiei agricole, stocarea / procesarea produselor agricole şi realizarea obiectivelor de investiţii în aceste domenii. FGCR acordă garanții pe seama surselor puse la dispoziție de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și în condițiile stabilite printr-o serie de acte normative.

Detalii se regăsesc pe website-ul FGCR https://fgcr.ro/despre-noi/

Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Ciprian Ciucu, înainte de votul PSD: Veți da foc la țară, Bolojan nu va demisiona. Sunteți pe cale să provocați o criză politică din nimic
Publicat acum 33 minute
Ce se întâmplă cu negocierile SUA-Iran. Anunțul Pakistanului
Publicat acum 49 minute
Persoanele fizice, incluse pe "lista ruşinii" pentru obligaţii fiscale restante de cel puţin 1.200 de lei
Publicat acum 51 minute
Chirurgia robotică a genunchiului. Dr. Liviu Ojoga (SANADOR), la DC Medical și DC News
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Alzheimer: Medicamentele împotriva bolii 'nu le aduc pacienților nicio îmbunătățire semnificativă' (analiză)
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Ce s-a întâmplat la ultima ședință de Guvern înainte de votul PSD. Detalii din culise / video
Publicat acum 7 ore si 38 minute
Horoscop 16 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 50 minute
Péter Magyar face o schimbare care-l va deranja pe Orbán: Pleacă de la „mănăstire“
Publicat acum 3 ore si 39 minute
Șefa CCR explică anularea alegerilor. Simina Tănăsescu: Eu nu am televizor acasă
Publicat acum 6 ore si 39 minute
BANCUL ZILEI: Papagalul vorbitor
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
