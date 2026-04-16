CEC Bank simplifică accesul la servicii bancare: cont deschis 100% online, în maximum 10 minute, și pentru românii din diaspora 

„Digitalizarea înseamnă, înainte de toate, simplitate pentru client. Prin noul nostru flux 100% online, deschiderea unui cont la CEC Bank se poate face rapid, direct din telefon, iar cardul virtual este disponibil imediat. În același timp, soluția răspunde și nevoilor românilor din diaspora, care își pot deschide cont la distanță și pot rămâne conectați ușor la serviciile bancare din România. Este un pas firesc în strategia noastră de a oferi servicii bancare moderne, ușor de accesat și adaptate stilului de viață actual”, a declarat Mugur Podaru, director al Direcției Operațiuni la Distanță din CEC Bank.

Ce înseamnă noul flux digital al CEC Bank

Deschidere cont integral online, inclusiv pentru românii din diaspora

Fără deplasări în agenții

Card virtual emis în aceeași zi

Card fizic livrat ulterior

ZERO comision lunar de administrare

Procesul se adresează, în această etapă, cetățenilor români care au împlinit 18 ani, sunt beneficiari reali ai fondurilor, nu sunt persoane expuse public și nu sunt cetățeni SUA. Fluxul digital permite utilizarea serviciului atât din țară, cât și din străinătate, oferind românilor din diaspora acces rapid la servicii bancare din România.

Pachetul inclus: Visa MultiCurrency

La finalizarea procesului, clientul primește Pachetul Visa MultiCurrency, care include:

Card de debit virtual - utilizabil imediat în aplicația CEC app - Mobile Banking

Card de debit fizic

Acces la conturi în mai multe valute, utile inclusiv pentru cei care lucrează sau trăiesc în străinătate

Valutele disponibile: LEI (automat), EUR, USD, SEK, PLN, HUF, GBP, DKK, CHF, CAD.

Conturile în valută pot fi deschise inclusiv direct din aplicația de Mobile Banking.

Costuri și comisioane

CEC Bank oferă o structură transparentă, cu beneficii esențiale pentru utilizarea de zi cu zi:

ZERO comision lunar de administrare pentru cardul de debit

ZERO comision pentru contul curent în lei

ZERO comision pentru conturile în valută

ZERO comision pentru CEC app - Mobile Banking

ZERO comision la retragerile de numerar de la ATM-urile CEC Bank

ZERO comision pentru retrageri în limita a 1.000 lei/lună la ATM-urile altor bănci din România sau din străinătate (unele ATM-uri sau POS-uri din străinătate pot percepe comisioane proprii).

Flexibilitate digitală

Poate fi utilizat orice număr de telefon, românesc sau străin (prefix selectabil din lista predefinită), ceea ce facilitează accesul și pentru românii din diaspora.

Aplicația permite adăugarea conturilor externe de la alte bănci, fără a fi necesar un anumit pachet.

Schimb valutar la curs avantajos, direct din aplicație.

Prin această inițiativă, CEC Bank își consolidează strategia de digitalizare și oferă o experiență simplă, rapidă și accesibilă, adaptată stilului de viață actual – inclusiv pentru românii din diaspora care vor să își gestioneze relația bancară din România direct de pe telefon, fără costuri ascunse și fără deplasări.

Despre CEC Bank

CEC Bank este instituția financiară cu cea mai lungă tradiție din România. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă rețea națională, cu peste 1.000 de sucursale și unități teritoriale.

CEC Bank este o bancă universală de top pe piața românească și oferă o gamă completă de produse și servicii persoanelor fizice, IMM-urilor și corporațiilor mari, prin multiple canale de distribuție: unități bancare, rețele de ATM și POS, mobile banking (CECapp) și magazinul virtual CEC_IN - unde pot fi accesate produse și servicii bancare 100% online.

Despre Grupul CEC Bank

Grupul CEC Bank a luat ființă prin preluarea, la data de 27.07.2023, de către CEC BANK S.A., a pachetului majoritar de acțiuni (99,993%) al Fondului de Garantare a Creditului Rural - I.F.N. S.A. (FGCR), alături de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

FGCR are ca obiect principal de activitate asumarea de angajamente de garantare şi emiterea de garanţii pe seama fondurilor publice, a surselor proprii şi a oricăror alte surse pentru credite şi alte instrumente de finanţare care pot fi obţinute de persoane fizice şi juridice - producători agricoli şi procesatori de produse agro-alimentare, pentru realizarea producţiei agricole, stocarea / procesarea produselor agricole şi realizarea obiectivelor de investiţii în aceste domenii. FGCR acordă garanții pe seama surselor puse la dispoziție de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și în condițiile stabilite printr-o serie de acte normative.

Detalii se regăsesc pe website-ul FGCR https://fgcr.ro/despre-noi/ .