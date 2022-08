CEC Bank raportează un profit net de 110,8 milioane de lei în prima jumătate a anului 2022

CEC Bank a înregistrat un profit net estimat, neauditat, de 110,8 milioane de lei în primul semestru din 2022. Banca a continuat să-și consolideze poziția pe piață și a înregistrat o creștere a activelor până la 53,3 miliarde de lei - plus 20% față de perioada similară a anul trecut.

”Pentru economie și sistemul bancar, trimestrul doi a fost unul dintre cele mai provocatoare din ultimul deceniu. Inflația crește la niveluri record – în SUA și Anglia atingând un nou maxim înregistrat în ultimii 40 de ani. La nivel global trendul dobânzilor s-a reversat brusc și de la dobânzi minime istorice anul trecut, acestea sunt acum pe un trend de creștere accelerată. CEC Bank a demonstrat că se poate adapta rapid la noile provocări în contextul presiunilor inflaționiste, coroborate cu o scădere a lichidității de pe piață. Am continuat să finanțăm economia – cu credite noi, în valoare de peste 5,5 miliarde lei acordate în primul semestru și să ne consolidăm poziția pe piață. În același timp, am crescut accelerat dobânzile la depozite, până la niveluri de 7,7% pe an deoarece considerăm că trebuie să avem o abordare corectă în fața deponenților. Deocamdată nu vedem o creștere a creditelor neperformante și nu ne-am confruntat cu un volum semnificativ de cereri de amânare la plată și continuăm să stăm aproape de anteprenori și clienți pentru a-i ajuta să depășească perioadele dificile. Urmărim cu atenție evoluțiile macroeconomice și semnalele din piață și suntem pregătiți să răspundem rapid”, a declarat Bogdan Neacșu, Președinte CEC Bank.

Veniturile nete din dobânzi si comisioane, au crescut cu 20,5% față de perioada similară a anului trecut, până la 1,2 miliarde de lei, în condițiile în care, ratele bonificate pentru depozite au crescut într-un ritm mai accelerat decât cele pentru credite. De exemplu, în ultimul trimestru, CEC Bank majorat dobânda la sursele atrase de la populație de la 3% la 7% la depozitele pe un an, în timp ce creșterea dobânzilor la credite a fost mult mai redusă: IRCC a crescut de la 1,86% la 2,65%/an.

Creditele în sold, la valoare brută acordate clienților se ridică la 29,3 miliarde de lei, în creștere cu 20% față de perioada similară din 2021.

Depozitele atrase de la clienți au crescut cu 28,3% față de sfârșitul primului semestru al anului trecut, până la 47,5 miliarde de lei.

CEC Bank a continuat să susțină economia, finanțând companiile și segmentul persoanelor fizice, cu:

- Peste 27 000 de credite noi în primul semestru din 2022, cu o valoare cumulată de peste 5,5 miliarde de lei

- 1,5 miliarde de lei – credite de investiții pentru companii peste 21 000 de români, persoane fizice, au beneficiat de finanțări pentru a-și transforma proiectele și dorințele în realitate

- Valoarea creditelor noi pentru persoane fizice acordate în semestrul I depășește 1,35 miliarde de lei, creditele pentru locuințe având o pondere de peste 64%

- Numărul de utilizatori de internet și mobile banking a crescut cu peste 50% față de primul semestru din 2021, iar valoarea tranzacțiilor cu 94%

Proiecte în primul semestru din 2022

CEC Bank a continuat programul de modernizare și transformare. Valoarea investițiilor realizate în primele șase luni ale anului se ridică la 35,3 milioane de lei, din care peste 70% vizează investiții în sisteme IT.

În trimestrul doi a fost demarat proiectul de implementare a unui sistem informatic modern pentru activitățile de Trezorerie și management de bilanț, bazat pe soluția oferită de grupul american FIS Global – unul dintre cei mai mari furnizori la nivel global de soluții și tehnologii pentru sistemele bancare și de plăți.

În linie cu strategia de a dezvolta un model de afaceri omni-channel, CEC Bank a deschis două unități noi cu un design modern – în Cluj Napoca și în Iași – în zone rezidențiale aflate în expansiune.

În zona de digitalizare a serviciilor bancare, a fost extinsă oferta de servicii disponibile online - cu posibilitatea de a contracta credite de nevoi personale și carduri de credit pe un flux rapid, simplificat, direct din aplicațiile de Mobile și Internet Banking și a fost relansată aplicația de mobile banking CEC app, cu un design modern și îmbunătățit.

De asemenea, CEC Bank este partener în programele guvernamentale lansate recent: Start-up Nation și subvenții APIA pe 3 ani.

Poziție financiară solidă

Portofoliul de credite se menține sănătos, iar rata creditelor neperformante a înregistrat un nivel de 4,88% la sfârșitul lunii iunie 2022, în scădere față de nivelul de 5,38% înregistrat în perioada similară a anului trecut. Banca a menținut o abordare prudentă și a înregistrat cheltuieli nete cu provizioane/ajustări aferente creditelor acordate clientelei nebancare (inclusiv cheltuiala cu ajustările pentru creanțe depreciate) în cursul primului semestru din anul 2022 în valoare de 220,4 milioane de lei.

Rata fondurilor proprii totale se situa la un nivel de circa 21,07%, la sfârșitul trimestrului doi. Rata de rentabilitate a capitalurilor (ROE) a fost de 6,61%, în creștere de la 5,97% la sfârșitul primului trimestru.

***

Despre CEC Bank

CEC Bank este instituția financiară cu cea mai lungă tradiție din România. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă rețea națională, cu peste 1.000 de sucursale și unități teritoriale și cu active de peste 53,3 de miliarde lei, la sfârșitul primului semestru din 2022.

CEC Bank este o bancă universală de top pe piața românească și oferă o gamă completă de produse și servicii persoanelor fizice, IMM-urilor și corporațiilor mari, prin multiple canale de distribuție: unități bancare, rețele de ATM, internet banking, mobile banking și magazinul virtual CEC_IN – unde pot fi accesate produse și servicii bancare 100% online.

Mai multe detalii despre produsele și serviciile oferite de CEC Bank pot fi obținute în orice unitate a Băncii, apelând gratuit Serviciul suport clienți la numărul de telefon 0.800.800.848 sau accesând site-ul www.cec.ro.

