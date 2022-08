Cea mai nocivă capcană financiară: cum scapi de dependența de jocurile de noroc. ”Am avut această boală 20 de ani. Lecția ne costă mii de euro”

”Cum scapi de dependența de jocuri de noroc

Deși se prezintă ca o sursă de distracție și o metodă simplă de a face bani, povestea este aceeași… oamenii ating un nivel de dependență la care marea majoritate nu mai pot renunța. Ai ghicit despre ce este vorba? Despre jocurile de noroc.

În acest articol vreau să-ți spun cum poți scăpa și tu de jocurile de noroc. Îți scriu din dublă perspectivă: din cea a unui fost jucător care a reușit să se lase și din cea a psihoterapeutului care a studiat și a tratat comportamentul uman în acest context.

Din aceste două puncte de vedere vreau să-ți ofer informații valoroase, iar dacă în prezent ești un jucător de noroc dependent care vrea să scape de acest viciu, te afli în locul potrivit. (...)

Și eu am jucat… Personal am avut această boală aproape 20 de ani și am reușit să scap complet de ea. Țin minte că pe la 17 ani am început să mă joc. Mă gândeam că sunt șmecher că mă ocup cu așa ceva, cel mai des îmi plăcea să pun bilete. Cum trecea timpul și online-ul se dezvolta, a venit ceva și mai rău. Am început să mă joc online, unde trebuia să pun datele cardului, de aceea era mult mai riscant pentru că puteam să pierd tot ce aveam pe el. Speram la ceva ce cred că speri și tu: că o să fac bani mulți, în timp scurt, cu efort minim. Voiam să fiu eu cel norocos care nu va mai trebui să muncească pentru tot restul vieții.

”Lecția asta ne costă mii de euro”

Deși pe atunci încă nu cunoșteam mare lucru despre psihologie, știam că dopamina este factorul principal care mă mână să tot scot banii din buzunar. Lecția asta ne costă mii de euro. Mai târziu, mi-am dat seama că strategia din capul meu era o prostie, care mă făcea să cred că pot face sute și mii de euro pe zi. Abia mai târziu mi-am dat seama că ceea ce visam eu era doar un mit. Am plătit scump pentru lecția care a urmat. Totuși, această lecție m-a ajutat să-mi dau seama de ce nu se pot face bani constant din jocurile de noroc și de ce nu poți fi pe plus, chiar dacă joci des, de ani de zile. Acum că mă uit în urmă, explicația este simplă: în momentul în care începi să joci online sau live, îți crește nivelul de dopamină, care este hormonul anticipației. Pe lângă asta, dopamina este și hormonul motivației și al plăcerii umane.

Când te joci și îți încerci norocul, de fapt anticipezi o plăcere, nivelul dopaminei îți crește. Anticipezi că urmează să se întâmple ceva plăcut, în cazul jocurilor de noroc anticipezi că urmează să câștigi. Exact asta îți oferă dopamina și asta mă păcălea pe mine ani la rând.

Ești dresat ca un delfin

Ca să îți dezvolți dependența de jocurile de noroc, ești dresat la fel ca delfinii: Delfinii care sunt ținuți în captivitate, după ce execută anumite comenzi în apă, sunt recompensați. În general dresorii le oferă peștișori mici dintr-o găleată. Pentru fiecare comandă respectată și mișcare corectă delfinii primesc câte un peștișor, însă aleator ei primesc și câte un pește mare. Strategia dresajului este următoarea: Delfinul speră să primească peștele cel mare, astfel el se străduiește să execute comanda rapid și corect. „Știe” că, fiind ascultător, are șanse să primească din găleata dresorului peștele cel mare. Chiar dacă el primește aproape de fiecare dată peștișori mici, speră că data viitoare urmează să-l primească pe cel mare. La fel suntem „dresați” și noi cu jocurile de noroc. Sperăm să câștigăm suma cea mare, dar primim doar bucățele sau nici atât. Iar când ne uităm la banii din buzunar, ne dăm seama că suntem constant pe minus.

Ce simți atunci când ești dependent de jocuri de noroc?

Hai să-ți povestesc din exemplul personal. Mă comportam și eu ca tine sau ca orice alt jucător care speră să câștige. Acasă aveam un plan în cap și eram determinat să aplic strategia cu care credeam eu că am „cele mai mari șanse” să câștig. Problema era că după 1-2 ore de joc mintea mea o lua razna. Este o senzație ieșită din comun, vine o furtună în capul tău și nu mai știi să gândești limpede. Totul este în ceață, iar creierul tău nu mai funcționează așa cum era când ai plecat de acasă. Astfel tu nu te mai poți ține de planul pe care ți l-ai propus inițial, ci vrei doar să joci încă o dată și încă o dată. Asta-i rețeta perfectă prin care îți pierzi voința și tot ce-ai câștigat de-a lungul vieții tale, prin care începi să ai datorii tot mai mari. Mai știu foarte bine și sentimentul acela naiv când îți propui ca de acum încolo niciodată să nu mai ajungi la pierderi. Problema e că la următoarea ocazie te trezești din nou jucându-ți toți banii.

Ai început să observi prin ce treci?

Poate ai început să te întrebi ce semne manifești, care sunt stările și emoțiile prin care treci, ca dependent de jocuri de noroc. Dacă așa este, atunci probabil cunoști și tu cele două etape prin care trece oricine înaintea unui joc.

Iată etapele care te epuizează atunci când joci compulsiv până când nu mai poți să te oprești:

Etapa I: Ești binedispus și optimist. Ai impresia că astăzi s-au aliniat planetele și este ziua ta cea norocoasă. Pleci de acasă sau de la lucru cu gândul că vei juca într-un mod responsabil, că vei respecta limita pe care ți-ai propus-o pentru banii pe care îi vei pune în joc. Sentimentele de vinovăție de la pierderile financiare din trecut te motivează într-un mod fals și te fac să simți că ai tot dreptul să câștigi înapoi banii pe care i-ai „investit”. În primele minute într-adevăr urmărești acest plan și nu lași să se vadă semnele de dependență de jocuri de noroc pe care le ai deja instalate.

Etapa a II-a: Apar primele eșecuri. În a doua etapă se trezește sentimentul de frustrare, pierzi și de data aceasta. Iese la iveală disperarea. Nu te distrezi și nu găsești rostul în a te opri din joc, chiar dacă urmează să treci peste limita de bani jucați, propusă de acasă. Anticipezi că de data aceasta vei câștiga. Planul tău nu funcționează, nici nu te simți bine, nici nu câștigi bani… și te afunzi tot mai mult în datorii.

Și tu tinzi să-ți subestimezi pierderile? ”Câțiva zeci de mii de euro de-a lungul anilor nici nu-i o sumă atât de mare...”

Oare? Știu de ce faci asta.

Exact la fel spuneam și eu, dar de fapt trăiam într-o iluzie continuă. Însă acum 7-8 ani am decis să mă opresc complet din tot ce ținea de jocuri de noroc. Mi-am dat seama că activitatea asta nu aduce nici bani, dar nu este nici distractivă. Viitorul meu ar fi fost anulat cu o asemenea pasiune întunecată. Nu-mi permiteam să mai continui. Orice strategie aplicam, tot nu ieșeam pe plus, iar bucuria și distracția nu erau prezente. Conștientizând, am reușit să mă las complet de acest viciu! Cum poți privi această dependență?

Trăiești pe pielea ta cum, în realitate, dependența de jocuri de noroc te face să ai un comportament patologic. Chiar dacă vrei, nu poți renunța la jocurile de noroc, indiferent de impactul negativ și de consecințele care apar în viața ta. Nu le poți spune STOP.

Dacă ești un jucătorul care are o dependență, ai observat că îți concentrezi aproape toată atenția asupra jocurilor de noroc, pe cât de des îți permiți asta. Și poate încă nu ai ajuns la suferințe în viața financiară, în cea de familie sau în viața socială, dar totuși te identifici ca fiind un om dependent. Alte semne ale dependenți sunt gândurile, care parcă nu sunt ale tale. Ele au o putere asupra voinței tale și te îndeamnă să acționezi, să te duci înapoi la jocurile de noroc. Deși nu îți permiți, joci cu mai mulți bani decât ar fi rezonabil.

Nici îngrijorarea celor din jur nu te oprește din acest obicei. Apar primele consecințe financiare negative. În familie sunt tot mai dese certurile, iar de carieră nu îți mai pasă, ajunge să vină salariul lunar. Așa minimalizezi efectele negative și continui această activitate nocivă.

Cum poți să te ajuți singur?

Cel mai important pas pe care poți să-l faci pentru a te lăsa de jocurile de noroc este maturizarea psiho-socială. Prin această maturizare îți dezvolți tot mai mult toleranța la frustrare și dai drumul iluziei că vei câștiga. Acest lucru te va întări și îți va permite să iei din nou voința în propriile mâini. Astfel reușești să te oprești din a te juca, vei elimina falsa speranță că este ziua ta norocoasă ori că „acum sigur vei câștiga”. Această maturizare psiho-socială face legătura dintre dependența de jocurile de noroc și dezvoltarea capacității de a amâna o plăcere sau o recompensă.

Odată ce înțelegi pe propria piele ce înseamnă acest pas, vei fi pregătit să accepți faptul că acționezi sperând la recompense imediate. Începi să îți recunoști emoțiile și ambițiile false pe care le ai în prezent, din postura unei persoane dependente de jocuri de noroc. Așa ajungi să fii capabil să-ți identifici și stările de anxietate sau de depresie pe care le trăiești din cauza dependenței. Făcând față emoțiilor și dorințelor tale, înțelegi modul în care funcționează acestea și ce consecințe negative are dependența asupra vieții tale.

”Te minți singur și crezi că jucând mai des, îți crești șansele de câștig fără să fii pe pierdere”

Cum îți elimini iluzia câștigului imediat?

Noi, oamenii, suntem obișnuiți să gândim în alb și negru. Dacă începem să adunăm emoțiile, consecințele, șansele, avem mai mulți factori de care nu mai știm să ținem cont. Lucrurile se complică. În cazul jocurilor de noroc ești implicat emoțional, deci îți este aproape imposibil să te uiți cu alți ochi, din exterior. Putem spune că atunci ai o percepție eronată, te minți singur și crezi că jucând mai des, îți crești șansele de câștig fără să fii pe pierdere. O altă gândire greșită este că riscarea și parierea pe mai mulți bani îți cresc și mai mult șansele. ”Tot am pierdut… Lasă, de data asta presimt c-o să câștig!”

Aceste jocuri de noroc sunt create astfel încât să lupte împotriva ființei umane. Ele au o caracteristică negativă și apelează la instinctele tale naturale, prin care tu aștepți plăcere, un premiu sau o recompensă. Doar pe asta se concentrează creierul tău, te joci și tot continui să speri, între timp ce ești dispus să pierzi tot ce ai asupra ta.

Ți-am spus încă la începutul articolului: dopamina din timpul jocului îți oferă o senzație ieșită din comun și îți oferă un sentiment de satisfacție. Acum că ești un jucător dependent, este nevoie să conștientizezi faptul că dopamina este elementul care ți-a crescut dorința de a juca mai mult și astfel ți s-a instalat dependența. Conștientizează faptul că ai un comportament care s-a schimbat față de cel pe care îl aveai înainte să începi să joci. Acum creierul tău s-a obișnuit cu noua „activitate”, care automat crește nivelul de dopamină și îți oferă o senzație de plăcere ieșită din comun. Faptul că acum găsești explicații la anumite comportamente pe care le manifești te ajută să înțelegi în profunzime sursa lor. Și știu că îți dorești să îți schimbi comportamentul… Cine te poate ajuta?

Decizia de a renunța la jocurile de noroc ține doar de tine, nu de familie, de prieteni sau de oameni dragi. Deși au partea lor de suferință, nu este responsabilitatea lor ca tu să te schimbi, oricât de mult te-ar iubi. Ești un om matur și ești 100% responsabil de tine!

În cazul în care te confrunți cu dependența de jocuri de noroc și dorești să renunți la acest obicei nociv, te încurajez să ceri ajutor de la oameni specializați. Una dintre metodele care au succes în aceste cazuri este terapia cognitiv-comportamentală. În funcție de caz și de gravitatea problemei poți apela la: terapie psihologică, tratament medicamentos combinat cu terapie sau internare medicală. Doar un specialist se poate ocupa exact de planificarea unui tratament precis, bazat pe nevoile tale. Scopul final este să ajungi să-ți controlezi această dependență astfel încât să reduci complet activitatea de joc și să înveți să răspunzi diferit la factorii declanșatori. După acest pas este nevoie de menținerea unui stil de viață care exclude complet această activitate nocivă. Acum poate încă vrei să rămâi în starea în care ești în prezent și îți trece prin cap prea cunoscuta scuză: „o discuție cu un specialist costă mult”.

Trebuie să-ți spun că în România există mai multe programe naționale complet gratuite care își dedică atenția spre tratarea dependenței de jocuri de noroc” scrie Pera Novacovici pe contul său de Facebook.

