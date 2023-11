Cea mai mare biserică din Irlanda a fost construită de români. Pastorul Valeriu Jurjea: Construcția clădirii cred că este estimată la 20 de milioane de euro

"În primul rând când am construit comunitatea, și asta a fost o lucrare naturală, pentru că în diaspora oamenii coagulează foarte mult în jurul valorilor, a credinței și a bisericii. Suntem o comunitate nouă în Irlanda și biserica noastră este formată din multe familii tinere, mulți dintre ei sunt a doua generație aici și împreună am construit fără să realizăm atunci, cea mai mare biserică din Irlanda și poate una dintre cele mai frumoase din Europa.

Construcția clădirii cred că este estimată la 20 de milioane de euro. Este un proiect care a fost construit cu sacrificii mari din partea românilor de aici și nu a fost susținută sau sponsorizată de alte organizații sau ajutor din partea statului irlandez. În schimb am fost susținuți cu anumite contribuții din partea Departamentul Românilor de Pretutindeni, acum în ultima fază și cred că din partea Ministerului Culturii am primit un mic suport, pentru noi a contat mult! Peste 90% din lucrare a fost construită pe sacrificiul românilor de aici din comunitate! Am fost binecuvântați, foarte mulți români de aici sunt constructori și asta ne-a ajutat să economisim foarte mult din cheltuieli, pentru că am avut forță de muncă.

Oamenii după muncă veneau aici și munceau iar, femeile veneau și făceau mâncare, apoi mergeau târziu acasă să doarmă câteva ore, apoi să plece la muncă, iar. Un lucru care pe irlandezi i-a impresionat că parcă azi valoarea sacrificiului nu mai este atât de prezent în societate.

Din partea politicii nu am așteptat foarte mult, nici nu cred că trebuia să ne ajute, noi suntem o comunitate creștină care slujim comunitatea fără a primi ceva din partea ei. Avem o relație foarte bună cu Ambasada României aici și colaborăm mult, iar dumnealor ne-au informat despre existența unei astfel de posibilități, să aplicăm pentru fonduri pe anumite proiecte specifice și am aplicat pentru trei proiecte dintre care unul ne-a fost aprobat. A fost un proiect de suflet pe care l-am avut în mintea noastră, dar nu ne-am permis să-l realizăm acum. Este vorba de un studio de înregistrări foarte performant pentru că avem o comunitate dinamică în care în timpul slujbelor noastre, transmitem aceste slujbe și chiar emisiuni în multe părți ale lumii", a spus Pastorul Valeriu Jurjea, la Diaspora în direct.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News