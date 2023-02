Ce stă în spatele vestimentației lui Zelenski. „Ele se folosesc foarte mult în comunicarea politică și comercială” (VIDEO)

„Haide să discutăm strict despre vestimentația domnului Zelenski în toate aparițiile lui media. La început a avut impact la nivel de percepție când l-ai văzut în tranșee. L-ai văzut pe cel care militează. Bineînțeles a fost un aspect de conjunctură. Îl credem că în acel moment s-a aflat acolo, am văzut că s-a aflat acolo. Însă luând după aceea toate aparițiile lui de după vedem că omul și-a dat seama că un asemenea dezavantaj poate fi și un avantaj(valabil pentru orice situație) însă se vede lucrat acest aspect. Inclusiv vizita președintelui Biden (în Ucraina), nu știu câtă lume a fost atentă la partea asta, dar eu fiind de profesie m-am uitat. Biden era îmbrăcat în costum, așa cum se îmbracă un lider de stat într-o vizită oficială, soția lui Zelenski era îmbrăcată deloc casual, deci era în ton cu evenimentul, însă Zelenski insistă să rămână îmbrăcat la fel. Imaginea lui transmite foarte mult, din punctul acesta de vedere” a dezvăluit psihologul.

Arhetipurile lui Jung se folosesc în comunicare

„Aici putem să ne ducem în zona de arhetipuri ale lui Jung. Ele se folosesc foarte mult în comunicarea politică. Și nu numai. Se folosesc și în comunicarea comercială foarte mult. Foarte mulți specialiști lucrează cu asta, iar el s-a încadrat pe zona de erou și nu iese din acest arhetip și și-o duce în fiecare interacțiune pe care o are și eu preconizez că o să mai vedem această uniformă a lui Zelenski și dacă se încheie războiul. Este arhetipul eroului, a celui care ne salvează și odată ce ai avut ocazia să demonstrezi, cumva, calitatea asta…eu personal nu l-aș sfătui să iasă din ea. Ce am observat, într-un an de zile de când a început războiul și el a devenit acest erou mondial și a făcut acest „avatar”, inclusiv în magazine și în modul în care se îmbracă tinerii, parcă afinitatea spre un kaki este din ce în ce mai mare și o vezi tot mai des” a conchis Gilia Crina, trainer & advisor în soft skills.

