Ce se întâmplă dacă stai în cameră cu cineva care fumează substanțe psihoactive. Curcă, despre tăiatul fumului cu cuțitul: Doar așa NU ești expus

Ce se întâmplă dacă fumezi pasiv substanțe psihoactive și ce efecte secundare are fumatul pasiv de iarbă.

Riscurile cunoscute ale expunerii pasive la fumul de tutun, inclusiv riscurile pentru inimă și plămâni, ridică semne de întrebare cu privire la faptul dacă expunerea pasivă la fumul de marijuana provoacă riscuri similare pentru sănătate.

"Fumatul pasiv, când vorbim de tutun, stai în camera în care se fumează, miros hainele și ai riscurile pe care le are și un fumător dacă stai multă vreme. În cazul fumatului de iarbă, dacă se duce la o petrecere și fumează câțiva pe lângă el, există riscul să se pozitiveze testul?", a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

Fumul de marijuana sau cannabis conține multe dintre aceleași substanțe chimice toxice și cancerigene care se găsesc în fumul de tutun și conține unele dintre aceste substanțe chimice în cantități mai mari.

Fumul de cannabis conține, de asemenea, tetrahidrocannabinol (THC), compusul responsabil pentru majoritatea efectelor psihoactive ale marijuanei.

THC poate fi transmis la sugari și copii prin fumul pasiv, iar persoanele expuse la fumul de cannabis pasiv pot experimenta efecte psihoactive, potrivit CDC.

"Există riscul să se pozitiveze, dar concentrațiile de substanță activă din aerul ambiental fie că e o mașină în care se fumează, fie că e o cameră sau o casă, sunt mari. Există niște studii care s-au făcut în acest sens și s-a ajuns la concluzia că dacă sunt 4 persoane care fumează în jurul tău nu reușesc să pozitiveze testul tău sau că creeze concentrații pozitive pentru a 5-a persoană care doar inspiră și e fumător pasiv. Atunci, fumătorul pasiv nu este expus.

Dacă declară eram într-o încăpere în care se fuma, dar nu am fumat deloc, și are substanțele în corp nu e adevărat și înseamnă că are câteva fumuri pe care le-a luat în mod activ, pentru că altfel celelalte 4 persoane din jurul lui nu pot.

