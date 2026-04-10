DCNews Stiri Ce se întâmplă dacă Lumina de la Ierusalim nu ajunge în România. De unde o vor lua credincioșii
Data publicării: 19:29 10 Apr 2026

Ce se întâmplă dacă Lumina de la Ierusalim nu ajunge în România. De unde o vor lua credincioșii
Autor: Dana Mihai

Lumina Sfântă, simbol al celei mai importante sărbători creștine, va fi adusă în România cu o cursă aeriană specială, pe ruta Tel Aviv - București.

Transportul a fost posibil după ce delegația Patriarhiei Române a obținut un culoar de zbor de la autoritățile israeliene, cu sprijinul Ambasadei României în Israel.

Sosirea la Otopeni și distribuirea în țară

Lumina va ajunge sâmbătă seara la Aeroportul Internațional Henri Coandă, unde va fi preluată de reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române din întreaga țară. Aceștia o vor duce mai departe în localitățile lor, astfel încât să ajungă în fiecare biserică înainte de slujba de Înviere.

În jurul orei 19:00, Lumina va fi întâmpinată la Catedrala Patriarhală "Sfinții Împărați Constantin și Elena" de către Patriarhul Daniel.

Plan de rezervă

Patriarhia Română a anunțat că există și un scenariu de rezervă, în cazul în care situația de securitate din regiune se va deteriora.

"La această oră, există toate premisele ca Sfânta Lumină să fie adusă ca în fiecare an, însă, ținând cont de situația geopolitică actuală, marcată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, aducerea acesteia poate fi afectată doar într-un caz de forță majoră neprevăzută", a transmis Patriarhia.

Într-o astfel de situație "total nedorită și imposibil de anticipat", Lumina va fi oferită de la Catedrala Patriarhală "Sfinții Împărați Constantin și Elena" din București. Potrivit reprezentanților Patriarhiei, aici a fost păstrată aprinsă, într-o candelă specială, încă de la Paștele din 2025.

